CCOO y UGT piden a Prieto "recapacitar" y entrar en el Plan de Empleo de la Junta: "No hacerlo es de ser despreciable"

14/02/2017 - 16:05

Los sindicatos CCOO y UGT en Cuenca remitirán en los próximos días una carta al presidente de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto, para solicitarle una reunión y pedirle que "recapacite" sobre su decisión de retirarse del Plan de Empleo de la Junta, decisión que consideran propia de "un ser verdaderamente despreciable", según el secretario general de CCOO en Cuenca, Pedro José Lucas.

CUENCA, 14 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa en la que se han anunciado las movilizaciones en Cuenca ante el bloqueo de la negociación colectiva, Lucas ha lamentado que sea una "decisión principalmente política" y que Prieto esté "utilizando la desgracia de mucha gente" en una provincia en la que "más del 50%" de sus desempleados no reciben ninguna prestación.

Tras admitir que dicho Plan "no dará empleo a largo plazo" pero permitirá "sacar del atolladero a muchas familias", ha espetado que la Diputación Provincial de Cuenca no puede tener al frente a una persona "no sensible a esta situación".

A este respecto, ha calificado de "inmoral" que se utilice "políticamente" a los desempleados y le ha retado, a él y al vicepresidente de la institución provincial, Julián Huete, a vivir "un mes" con un salario de 426 euros.

Asimismo, ha admitido no tener "palabras" para justificar a aquellos alcaldes que han secundado la decisión de Prieto y "no son leales" con quien "peor lo está pasando".

Por su parte, la responsable de UGT en Cuenca, Laura Íñigo, que comparecido junto a Lucas, ha tachado de "lamentable" una decisión que "no se acoge a razón ninguna", por lo que, si Prieto "no reconduce" la situación, no descarta movilizaciones que tendrán el respaldo de ambas direcciones regionales.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En otro orden de cosas, Lucas ha instado al nuevo presidente de CEOE-Cepyme Cuenca, David Peña, a "impulsar" la negociación colectiva, recordándole que no es posible acudir a las mesas de negociación como si la crisis económica acabase de empezar, por lo que, además de concentrarse el día 19 de febrero frente a la Subdelegación del Gobierno en Cuenca, harán lo mismo el día 22 frente a la sede de la patronal para que esta "se ponga las pilas".

Preguntada por los medios de comunicación acerca de la situación que atraviesa la plantilla de UGT en Cuenca, Laura Íñigo, ha afirmado que la nueva situación, con dos trabajadores en la sede conquense tras un ERE que ha afectado a tres, ha sido derivada de la reestructuración tras el Congreso Confederal y consensuada con la sección sindical regional y nacional.