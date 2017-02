Marea Verde convoca una semana de concentraciones provinciales en defensa de la educación pública

14/02/2017 - 16:52

El movimiento Marea Verde Andalucía ha convocado una semana de concentraciones en todas las provincias andaluzas, entre el 15 y el 23 de febrero, bajo el lema 'El dinero público, para la pública. Escuela pública: de todos, para todos', en defensa de este modelo educativo y criticando que la renovación de conciertos mientras se cierran unidades de la enseñanza pública supone una "privatización".

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

De esta manera, este miércoles comienzan las protestas en Granada y Málaga, para continuar el jueves 16 en Cádiz y Sevilla, el 18 en Córdoba --con manifestación, mesa redonda, talleres, almuerzo y concierto, en este caso--, el 20 en Huelva, el 22 en Jaén y el 23 en Almería.

"Bajo el pretexto de la libre elección de centro se está reduciendo notablemente el alumnado en las aulas de la escuela pública, desviándolo a negocios educativos privados y subvencionados con el dinero de todos: son los conocidos como centros concertados", se subraya en un manifiesto, recogido por Europa Press, en el que se sostiene que mantener dos modelos educativos paralelos cuando existen muchas plazas vacías en centros públicos es un "contrasentido, sobre todo cuando en muchas ciudades y localidades importantes se trata a la pública como subsidiada de la concertada".

"En nuestro Estado --prosigue el escrito-- se invierte el doble (0,6 por ciento del PIB) en enseñanza privada-concertada que en el conjunto de la Unión Europea (0,36%), apostándose claramente por una acelerada privatización de la educación, al amparo de leyes tan propicias como la LOMCE".

Por ello, se considera que es el momento de que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía "apueste realmente por la escuela pública, priorizando el mantenimiento de sus unidades y el descenso consecuente de las unidades concertadas". "La escuela pública que defendemos no pertenece a empresas privadas con ánimo de lucro, no tiene ideario religioso ni uniformes, no discrimina ni selecciona al alumnado por su extracto social, económico o cultural y no propugna ni legitima una sociedad desigual, sino que es de todos, laica y plural, inclusiva, respeta y fomenta la diversidad, promoviendo una sociedad capaz de eliminar las desigualdades económicas y sociales", añade el manifiesto.