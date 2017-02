Millán lamenta que el Ayuntamiento se "pliegue a la coacción y la violencia" en el conflicto del taxi

14/02/2017 - 17:12

Critica que se intente "desviar la atención hacia el intrusismo" en vez de centrarse en "la violencia y el trabajo libre de taxis en aeropuerto"

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento, Javier Millán, ha lamentado este martes que el gobierno del socialista Juan Espadas "se pliegue ante la coacción y la violencia" en el conflicto del taxi, al considerar que "cede a las presiones de quienes se manifiestan dubitativos y no condenan las agresiones que se vienen produciendo en el aeropuerto de Sevilla".

Para Millán, el gobierno "se tapa los ojos ante un monopolio privilegiado desde hace años por la inacción de distintos alcaldes", algo que señala que "está perjudicando al turismo y a la imagen de la ciudad en una de sus principales puertas de entrada".

En un comunicado, el portavoz naranja reconoce que se trata de un tema "espinoso y donde unos pocos intentan que el miedo se imponga a la razón y a la justicia", pero como representante público considera "inconcebible que un alcalde o un delegado de Seguridad no se muestren tajantes ni rotundos ante comportamientos ilícitos", recordando que "quien no quiera lidiar con estos problemas no debe meterse a político".

Millán también ha criticado que el gobierno está volviendo a usar la práctica del "trilerismo, intentando desviar la atención hacia el intrusismo y obviando los principales problemas, que son la violencia, las estafas y que todos los taxistas van a seguir sin poder trabajar libremente en el aeropuerto", recalcando que "gobernar es decidir, y decidir pensando en el interés general, no en el particular de nadie".

"Es lamentable que el alcalde afirme que las decisiones ya están tomadas olvidando el dictamen de la Justicia y la implantación del turno rotatorio", ha continuado el portavoz de Cs, argumentando que "estamos ante un gravísimo asunto de seguridad y orden público mantenido en el tiempo, impropio de una ciudad como Sevilla y que supera al Instituto del Taxi, por lo que requiere la actuación inmediata del propio alcalde, que no puede andarse con medias tintas".

Desde Ciudadanos, además, se señala que el gobierno también debe garantizar la máxima seguridad y tranquilidad al sector turístico de la ciudad y sentencia que los sevillanos "no pueden tener miedo y su seguridad debe estar por encima de los intereses de unos pocos que además recurren a prácticas violentas".

Millán ha reiterado que "la solución debe ser definitiva" y asegura que "esto solo pasa porque los responsables públicos garanticen la libre competencia y la igualdad de oportunidades de todos los trabajadores del taxi, de una forma ordenada y regulada", por lo que para poner fin al conflicto para el portavoz naranja "es muy necesario implantar el turno rotatorio, algo que no vamos a dejar de reclamar".