La Comisión de la Deuda decidirá si judicializa los casos Canal y Campus para abordar en marzo nuevos temas

14/02/2017 - 17:14

La Comisión sobre el Estudio de la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid decidirá en las dos próximas sesiones (21 de febrero y 7 de marzo) si envía a la Justicia lo descubierto en los casos del Canal de Isabel II en Iberoamérica y sobre el fallido Campus de la Justicia para empezar a abordar a partir del 21 de marzo nuevos temas.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado el diputado de Podemos José Manuel López, que este martes se ha convertido en nuevo presidente de la comisión, en sustitución de su compañera Lorena Ruiz-Huerta. "Vengo con mucho ánimo a mover esta comisión. Como Grupo parlamentario queremos que vuelva a tener mucha actividad, como tenía al principio", ha dicho.

Además de este nombramiento, la sesión de hoy ha fijado que el próximo martes se decida si el informe sobre las supuestas irregularidades del Canal en América se envía a la Audiencia Nacional, que ya está investigando este caso. Y en la siguiente sesión si se envía el informe sobre el fallido Campus de la Justicia a la Fiscalía, una idea que ya han formulado los grupos de la oposición desde hace muchos meses pero que aún no se ha materializado.

"A partir de ahí empezarán nuevos temas, habrá nuevos comparecientes y vamos a hacer un esfuerzo por sacar algunos de los elementos claves que han supuesto el endeudamiento en la Comunidad de Madrid", ha dicho López, que ha asegurado que la comisión "no está muerta".

"Como grupo queremos dar un impulso a la comisión. El deseo del PP es que esté muerta porque no quería que naciera. Tiene una función y vamos a seguir impulsándola. Los nuevos temas van a traer nuevos informes, datos y comparecencias", ha añadido.

El que fuera portavoz de Podemos en la Asamblea también ha comentado que a muchos participantes en la comisión le haya resultado "llamativo" que se haya encontrado ahora el libro mayor de la contabilidad del Campus de la Justicia tras un año y medio buscándolo, y cómo se ha podido hacer una liquidación de esas cuentas sin dicho libro. "Esta gestión es una prueba fehaciente de que la comisión tiene mucha vigencia e importancia", ha argumento.

LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS

Sobre el funcionamiento de esta comisión también ha hablado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, que ha señalado que las comparecencias tienen que estar al servicio de la comisión y no al revés.

"Nuestro objetivo es que sirvan para hacer verdaderamente un estudio de investigación sobre la deuda en Madrid. Ahora tiene que ver lo que opina de los informes del Canal y del Campus Justicia. Si algún día podemos decir que se ha hecho todo lo que se puede, nos podemos plantear lo que ocurre sobre la comisión, pero ese día no ha llegado", ha precisado.

El diputado socialista ha apuntado también que el acceso a los informes para los miembros de la comisión es "preocupante", porque en algunos casos les piden que vayan a verlos presencialmente y en otros no se los dan. "Nosotros vamos a seguir pidiendo documentación para no hacer juicios de valor en el vacío y para hacer una análisis riguroso y serio", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, Ignacio Aguado, ha asegurado que el problema de la comisión de la Deuda es que muchos de los citados no acuden a las sesiones porque no es obligatoria su asistencia, al contrario que la comisión de investigación sobre corrupción.

"Eso descafeína esta comisión de estudio, que empieza a no serlo porque no aparecen los comparecientes. Por eso tenemos como último recurso llamarlos en la comisión de investigación cuando detectemos irregularidades", ha subrayado Aguado, que todavía no sabe si apoyarán el envío del informe a la Fiscalía hasta comprobar si existen indicios suficientes para ello.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha criticado que el PP "coopere muy poco facilitando información" a esta comisión y que sean antiguos cargos y directivos de este partidos los que se hayan negado a comparecer.

"Lo que ha pasado con el libro mayor es un ejemplo muy válido de cómo opera el PP, que no quiere que circule la información que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Entendemos que el del PP ha sido un modelo de corrupción de la cultura del pelotazo y ladrillo, pero el PP coopera muy poco facilitando información", ha concluido.

Por último, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, considera que se han cambiado los objetivos para los que fue creada dicha comisión. ·Querían investigar la deuda de la Comunidad y ver los procedimientos de gestión y contratación de los servicios públicos de la Comunidad", ha dicho.

Ossorio ha indicado que Madrid es la comunidad con menos deuda de España. "En los procedimientos de contratación hemos tenido fallos en los últimos 20 años, pero por lo general hemos sido muy eficaces", ha rechazado.

Pero a juicio del diputado del PP, lo que pasa es que la oposición la ha convertido en comisión de investigación II, repartiendo los asuntos entre ambas. "Sucede que si la comisión de investigación están en fase de encefalograma plano, la de Deuda está muerta. Y no tiene ningún interés. Esa es la realidad", ha proseguido.

"El Gobierno hace un esfuerzo en poner la documentación que se pide. Y la oposición anuncia una y otra vez otra vez que elevan un informe a la Fiscalía y ni a título particular PSOE y Podemos lo elevan. No queremos que se suprima la comisión, pero que se analice para qué se creo", ha concluido Ossorio.