IU urge a Espadas a implantar la policía de barrio y abordar los problemas de seguridad de Torreblanca

14/02/2017 - 17:16

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Daniel González Rojas, se ha reunido con la plataforma 'Torreblanca Unida' para analizar la situación en que se encuentra este barrio "desfavorecido y, más concretamente, para abordar los problemas de inseguridad que allí se vienen sucediendo en los últimos tiempos".

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Tanto Rojas, que ha estado acompañado por miembros de la asamblea de IU en Torreblanca, como los representantes de la plataforma han coincidido en este encuentro en la necesidad de implantar "cuanto antes" la policía de barrio, al tratarse de una medida que consideran que ayudaría a garantizar la convivencia social en la zona y a salvaguardar la seguridad en las viviendas, el pequeño comercio y los establecimientos de hostelería, según indica IU en un comunicado.

Tras recordar que la creación de este servicio fue un compromiso del actual alcalde, Juan Espadas, "que sigue sin cumplir", Rojas ha señalado que su formación política siempre ha abogado por una cultura preventiva de la seguridad y por una policía "de proximidad", cercana al ciudadano y familiarizada con las necesidades y problemas de los vecinos.

"Hablamos además de una reivindicación bastante frecuente en muchos barrios de Sevilla, por eso no entendemos a qué espera el PSOE para atender esta demanda", ha apostillado.

Desde IU, se sostiene que el horizonte de 2019 planteado por el gobierno de Espadas para poner en marcha la policía de barrio "se presenta muy lejano" y añade que "no valen excusas presupuestarias" para seguir "de brazos cruzados". "No es cuestión de dinero, sino de voluntad política y de reorganizar los efectivos que actualmente tiene la Policía", ha aseverado Rojas, quien cree que en este tema, como en el conflicto del taxi, "el PSOE no se atreve a coger el toro por los cuernos".

Por último, González Rojas se ha puesto a disposición de la plataforma 'Torreblanca Unida' y ha dejado claro que Izquierda Unida apoyará las acciones e iniciativas que sus miembros decidan impulsar para reclamar a las administraciones medidas destinadas a atajar los "problemas de inseguridad que padece la zona".