El congreso de los diputados pide al gobierno que los animales de companía no sean embargables

14/02/2017 - 19:45

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El Congreso de los Diputados respaldó este martes de forma mayoritaria la petición de Ciudadanos de reformar el Código Civil para reconocer a los animales de compañía como seres vivos dotados de sensibilidad y evitar, por ejemplo, que puedan ser embargables como el resto del patrimonio material para saldar una deuda.

A la proposición no de ley de Ciudadanos, defendida por el diputado Guillermo Díaz, se presentaron varias enmiendas que desembocaron en un texto transaccional respaldado entre otros por el PP y el PSOE para pedir al Gobierno esa reforma legal.

Díaz aseguró en su intervención que el amor por los animales no entiende de ideologías, y mencionó a continuación a Rico, el perro del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; a Tirso, el de Pablo Iglesias; a la nueva "compañera de piso" de su compañero de escaño José Manuel Villegas o a su propia perra Minerva, cuya enfermedad le causa mucho más temor que cuando se estropea un electrodoméstico.

Los animales "no son cosas", sentenció como conclusión, y por ello Ciudadanos reclama esa modificación en el Código Civil, como también, aunque no figura en esa proposición no de ley, una ley marco de bienestar animal, medidas contra el abandono y de fomento de la adopción o castigos "ejemplares" para quienes organizan peleas de perros.

Guillermo Díaz se mostró convencido de que la conmiseración hacia los animales está "íntimamente unida a la bondad del carácter" y de ello se puede deducir que quien es cruel con los animales "no puede ser buena persona".

Presentó enmienda Compromís, también el PDECat, cuya diputada Lourdes Ciuró subrayó que todos los animales son sintientes, incluidos a aquellos "a los que les gusta torturar y lo llaman fiesta nacional".

Sara Carreño, de Unidos Podemos, presentó también una enmienda que no fue aceptada para transaccionar por centrarse en reclamar una ley marco de bienestar animal sobre la base de que todos los animales deben ser sujetos de consideración moral y merecen respeto, no solo los que conviven con humanos.

La socialista Dolores Galovart rechazó como parte negociadora la enmienda de Unidos Podemos por entender que merece otro debate aparte y plantea además problemas competenciales "de calado".

Avelino de Barrionuevo, del PP, respaldó el texto transaccionado y aseguró que su partido está "comprometido" en la lucha contra el abandono y el maltrato, por lo que en su momento impulsó la reforma del Código Penal.

