José Manuel Igual se autodescarta para liderar el PP cántabro: "No tengo ninguna aspiración"

14/02/2017 - 20:33

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP cántabro, José Manuel Igual, se ha autodescartado para liderar el partido encabezando una candidatura al Congreso Regional que se celebrará el 25 de marzo, y en el que se elegirá al presiente de la formación para los próximos años.

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP cántabro, José Manuel Igual, se ha autodescartado para liderar el partido encabezando una candidatura al Congreso Regional que se celebrará el 25 de marzo, y en el que se elegirá al presiente de la formación para los próximos años.

"No tengo ninguna aspiración a liderar el Partido Popular de Cantabria", ha sentenciado el también diputado autonómico y alcalde de Arnuero, que ha recordado al respecto "nunca" ha mostrado "el más mínimo resquicio u opción" para hacerlo.

Así, Igual no va a "optar" a ser presidente de los 'populares' cántabros, "me lo pida quien me lo pida", como ha zanjado a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que aspirara a dirigir el partido encabezando una candidatura de consenso de cara al XII congreso, al que podrían concurrir por un lado el actual líder de la formación y expresidente autonómico, Ignacio Diego, y, por otro, la que hasta ahora ha sido su número 2, la secretaria general del PP y exvicepresidenta de su Ejecutivo, María José Sáenz de Buruaga.

"Yo no soy el que va a liderar ni terceras, ni segundas ni primeras vías", ha remachado Igual, que no tiene "ningún interés" en ser presidente, secretario o vicesecretario del partido "esté quien esté".

Así lo ha expresado antes de entrar a la Junta Directiva Regional del PP, máximo órgano de dirección de los 'populares' que se ha reunido bajo la presidencia de Diego para convocar el congreso.

Igual, que ha admitido que se ha "barajado" su nombre para presidir la formación, ha aclarado al respecto que él no aspira "a nada" en ese sentido. "Me autodescarto", ha sentenciado.

Y ha añadido que hoy por hoy no se sumaría a "ningún proyecto", sino que se mantiene su postura de "dar un paso atrás" en la nueva situación que se ha generado en el partido, entre otras cosas para que "no se hable de clanes" tras la designación de su hermana, Gema Igual, como alcaldesa de Santander a raíz de la marcha de Iñigo de la Serna al Ministerio de Fomento.

Y sobre la presentación de candidaturas por parte de los números uno y dos del PP cántabro, Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga, el vicesecretario de Estudios y Programas ha dado su "palabra de honor" de que "ahora mismo" no sabe si va a haber "una" o "dos" listas ni "quién se va a presentar". "Nadie me ha dicho 'me voy a presentar a fecha de hoy'", ha asegurado.

Igual, a quien le gusta la "tranquilidad" y se considera "un hombre de unión y de paz", ha manifestado que va a "luchar hasta el último minuto" por una "candidatura de consenso".

DISCREPANCIAS Y DIVISIONES

Y tras aclarar que unas cosas son las "discrepancias" y otras las "divisiones", ha expresado su deseo de que "estemos todavía en fase de discrepancia, porque las divisiones no me han gustado. Creo que no son buenas para el partido y que le debilitan".

A este respecto, y para finalizar, José Manuel Igual -que está "encantado" con su labor como alcalde de Arnuero y parlamentario autonómico- ha apostado por la "unión" y ha subrayado que "lo importante" es "el proyecto" y "ayudar a las personas".