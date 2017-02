Echenique (Podemos) decidirá dentro de unos meses sobre su incompatibilidad de cargos orgánicos

14/02/2017 - 20:35

El presidente del Grupo Parlamentario de Podemos de las Cortes de Aragón, Pablo Echenique, ha afirmado este martes que decidirá dentro de unos meses sobre su incompatibilidad de cargos orgánicos. "Sería muy irresponsable dedicarse a lo interno" durante la negociación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017, ha dicho.

En un mensaje lanzado a través de Facebook y Twitter, Echenique ha dejado claro que no abandonará Aragón "pasada mañana, cuando despunte el alba", en alusión a la incompatibilidad de sus cargos orgánicos de secretario general de la formación morada en Aragón y responsable estatal de Organización, según ha acordado la Asamblea de Vistalegre II.

Ha expresado que en Aragón "estamos trabajando a destajo en un tema muy importante para los aragoneses: los Presupuestos de la Comunidad" y que "nos estamos jugando colegios, hospitales, una Ley de Dependencia más digna o el fin de la pobreza energética".

"Dentro de unos cuantos meses, cuando las cosas estén claras a todos los niveles, no tendré ningún problema en tomar una decisión coherente con mis principios, que incluyen la no acumulación de cargos, y con lo votado por decenas de miles de personas este domingo". Ha continuado afirmando que lo decidirá "con todo el mundo en Aragón para que no sea una decisión personal sino colectiva".

Ha observado que primero se tiene que reunir el Consejo Ciudadano Estatal y que "aún no tenemos, por no tener, ni designada una Ejecutiva".

"Después --ha continuado-- hay que poner en marcha los nuevos equipos y redactar un reglamento que detalle los procedimientos y los plazos para concretar el régimen de incompatibilidades aprobado por inscritos", considerando que "el reglamento, cuando exista, será razonable y no añadirá tensión y prisa a los niveles autonómicos de la organización. ¡Ya hemos corrido demasiado en Podemos!"