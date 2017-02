Cifuentes defiende su labor para "desatascar" el PP de Madrid tras la "dimisión" de Aguirre

14/02/2017 - 21:50

La presidenta de la Comunidad y hasta ahora presidenta de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido este martes la labor para "desatascar" el partido que ha llevado a cabo su equipo desde la "deserción" hace un año de la expresidenta Esperanza Aguirre.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa posterior a la reunión de la Gestora del PP de Madrid, en la que ha anunciado su candidatura a presidir el partido, Cristina Cifuentes ha afirmado que ella tomó las riendas del partido hace un año, cuando el PP de Madrid estaba "en una situación muy mala de dimisión, deserción, de la anterior presidenta", Esperanza Aguirre.

Tras sus declaraciones, Cifuentes ha aclarado a los periodistas que cuando se ha referido a la salida de Aguirre como deserción no quería afear a la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento el haber dejado la Presidencia del partido, sino señalar que a su llegada a la cabeza de la Gestora habían dimitido tanto el secretario general como la presidenta del PP de Madrid.

"No he estado durante un año haciendo precampaña, sino asumiendo la responsabilidad que tenía, que era presidir la Gestora y conseguir sacar al partido, desatascar, de la desmoralización, el vacío de poder y la parálisis en la que se encontraba como consecuencia de una situación que ustedes saben", ha explicado Cifuentes, quien ha remarcado que ella no pidió liderar esa Gestora sino que se lo encomendó el PP.

La popular se puso al frente de la Gestora del PP de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre el 14 de febrero de 2016, domingo, después de conocerse varias informaciones que relacionaban al partido con corrupción. El secretario general, Ignacio González, había dimitido tiempo antes pero la noticia se conoció tras la salida de Aguirre de la primera fila del PP madrileño.

Según ha relatado, cuando tomó las riendas del PP de Madrid se puso como objetivo volver a las sedes, a la calle, a que la gente recuperara la ilusión y se sintieran orgullosos del PP. "Se ha conseguido", ha considerado Cifuentes, quien ha asegurado que tanto como si se hubiera presentado como si no, habría estado "satisfecha" de su balance sobre su año al frente del PP.

Ahora comienza otra etapa, ha relatado la dirigente madrileña, quien ha avanzado que si los afiliados le eligen será una etapa "de continuidad" porque "las bases están puestas". "El punto que hay ahora en el PP de Madrid para cualquiera es mucho mejor que el de hace un año", ha defendido para indicar que "se está consiguiendo una revitalización del PP de Madrid".

Su proyecto para esta nueva etapa del PP es el de un Partido Popular "fuerte, honesto, cercano, trabajador, honrado, que piensa en los problemas de los ciudadanos, que sirve a los ciudadanos y que no se quiere servir de los ciudadanos".