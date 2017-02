Bomberos de Málaga se desmarcan "rotundamente" de actos vandálicos y condenan estas conductas

Los sindicatos y todo el colectivo de Bomberos de Málaga se han desmarcado "rotundamente" de los actos vandálicos acaecidos en los últimos días, tales como carteles aparecidos dirigidos al jefe de los bomberos y el director de Personal, y han condenado "de forma clara y contundente" este tipo de conductas que podrían ser constitutivas de delito.

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

Asimismo, según han informado los bomberos, que llevan casi dos meses encerrados para exigir, entre otros, la equiparación con el resto de bomberos de España, y que han iniciado los trámites para comenzar una huelga indefinida, "se está estudiado tomar las acciones legales oportunas contra aquel que difame, injurie o ponga bajo sospecha que el colectivo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga está detrás de estos intolerables actos".

Los bomberos han explicado, a través de un comunicado, que "existe una gran indignación en el colectivo tras las últimas declaraciones aparecidas", en las que, a juicio de los bomberos, se "deja entrever la posible participación de los sindicatos en estos hechos delictivos que mancillan la imagen del Real Cuerpo de Bomberos".

Han asegurado, de igual modo, que "hasta ahora el colectivo se ha esforzado denodadamente con las formas", añadiendo, además, que "ha mantenido en todo momento la disposición abierta al diálogo presentando incluso propuestas para la resolución del conflicto".

A juicio de los bomberos, la resolución del conflicto la "está bloqueando el director de Personal, Carlos Gómez Cambronero".

Por todo ello, han querido "despejar hasta la última duda sobre la vinculación tanto de los sindicatos como del colectivo sobre los carteles aparecidos".

Precisamente, los bomberos de Málaga este martes han vuelto a criticar que "una vez más, la mano tendida" del equipo de gobierno "resultó una encerrona" para "aumentar la crispación" en el colectivo.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Mario Cortés, ha reiterado este martes que el equipo de gobierno "sigue con la mano tendida" para negociar, pero "el problema son ellos". Es más, ha tachado de "intolerable" la actitud que están tomando los bomberos "de acosar hasta el punto de sobrepasar lo penal al jefe de bomberos y al director del área", que, según el edil, "están haciendo su trabajo: uno intentando mantener el servicio con los medios que tiene, que para eso le pagamos, y al otro para controlar los gastos de personal del Ayuntamiento".

"Le están acosando hasta el punto de que han puesto carteles con falsedades en su casa, en el colegio de los hijos, en la barriada...", ha explicado Cortés, que ha advertido de que "la legitimidad que tengan o no tengan para reivindicar sus temas laborales la están perdiendo por las formas", primero, ha señalado, "por el acoso y también por los daños graves que están ocasionando al parque móvil de los bomberos y las instalaciones".

Al respecto, el concejal de Seguridad ha señalado que "me estoy replanteando sentarme --en las reuniones-- si continúan con esta actitud radical y fuera de forma", ha criticado, al tiempo que ha pedido que "o cesan en estas barbaridades o no nos sentamos". Por todo ello, ha vuelto de calificar de "intolerable" lo que "están haciendo algunos, no sabemos quienes, para reivindicar los derechos", que "están pasando al delito". De hecho, Cortés ha asegurado que la Policía Nacional está investigando los hechos.