Rufián (erc) reta a rajoy con la próxima consulta: "nos vemos en las urnas"

15/02/2017 - 9:35

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, retó este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la próxima consulta soberanista en Cataluña. "Nos vemos en las urnas", le dijo.

Rufián aprovechó la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados para preguntar a Rajoy si está de acuerdo con la "judicialización del proceso de autodeterminación catalán, con que una urna te lleve al juzgado y un micrófono al despacho de un ministerio", en referencia al procesamiento de responsables de la Generalitat por la consulta de 2014 y a las conversaciones entre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Una cosa es el debate político, dijo Rajoy, en el que las decisiones se adoptan por el órgano competente según la ley, y otra "muy distinta" es el cumplimiento de la ley, "que nos obliga a todos".

El presidente insistió en que cuando alguien, "sea quien sea", actúa fuera de la ley, interviene la Justicia, y eso "no es nada exótico" sino algo que ocurre en todos los países democráticos.

"Creo que lo he entendido", le respondió Rufián con ironía. "El imperio de la ley, de su ley", prosiguió, que en realidad es "un tanto indecente". Rufián desgranó una retahíla "de cosas que pasan bajo su imperio de la ley", como por ejemplo que "condes duques de Olivares conspiren desde despachos", en referencia a Fernández Díaz o al jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, como supuestos responsables de operaciones políticas contra el independentismo.

Denunció también entre esos hechos que el asesino del independentista Guillem Agulló pudiera presentarse a las elecciones como candidato de una formación neonazi; "que todos paguemos ratos de relax y asueto a gente muy campechana", en referencia al rey Juan Carlos; que se reciba "a pelotazos" a inmigrantes que intentan llegar a nado a España; que las administraciones dispuestas a acoger a refugiados no puedan hacerlo porque "ustedes no quieren, por pura miseria moral"; o que se persiga a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, mientras el ministro del Interior defiende a un "presunto neonazi".

"No hay ley por encima de la decencia", dijo Rufián apelando directamente al presidente, "y la democracia es imparable, le repito, imparable. Nos vemos en las urnas, señor Rajoy".

El presidente le respondió "con toda franqueza" citando a quien decía que "en política no hay absurdo posible". Aseguró que en España no se persigue a nadie por sus ideas, pero si se actúa fuera de la ley la Justicia interviene, porque lo que no hay es "impunidad".

Todos los ciudadanos están sujetos a la ley, con mayor razón quienes gobiernan o ejercen un cargo público, y ante actuaciones fuera de la ley la intervención de la Justicia es "el ABC de la democracia", sentenció Rajoy, mientras Rufián mostraba desde su escaño la doble página que 'La Razón' dedicó en marzo de 2014 a los 33 jueces que habían firmado un manifiesto defendiendo la legalidad de la consulta soberanista.

