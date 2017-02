Rajoy se compromete a “estudiar a fondo” las opiniones de “todos” para “tomar la mejor decisión” sobre garona

15/02/2017 - 9:37

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió este miércoles a "estudiar a fondo" las opiniones de todos los grupos políticos, instituciones y grupos sociales para "tomar la mejor decisión" sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Rajoy se pronunció en estos términos en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, al responder al portavoz del PNV en la Cámara, Aitor Esteban, que le preguntó si el Gobierno tiene previsto autorizar la reapertura de Garoña.

"Les escucharemos a ustedes y a todas las instituciones y grupos sociales que han manifestado su interés en dar su opinión", aseguró, antes de comprometerse a estudiar "a fondo" los razonamientos "de unos y de otros" para tomar una decisión a este respecto, al considerar que esta forma de proceder es la más "prudente, razonable y sensata".

El jefe del Ejecutivo insistió en que el Gobierno "exige las máximas condiciones de seguridad" para las centrales nucleares. Además, incidió en que hay un plazo de seis meses antes de tomar una decisión tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que decidió avalar al operatividad de esta planta hasta 2031 siempre que la compañía responsable cumpla con un decálogo de medidas de seguridad.

El Gobierno, subrayó, aún "no ha tomado ninguna decisión" sobre esta cuestión, al estar en un "en mitad del trámite". "Intentaremos tomar la mejor decisión en defensa de los intereses generales", remarcó Rajoy.

Por su parte, Esteban calificó de "sorpresivo" el anuncio del CSN y reclamó al Gobierno de Rajoy que no autorice la reapertura de Garoña. "¡Acabe ya con la incertidumbre!", le exigió, alegando que avalar la operatividad de la planta es algo que concita el "rechazo" de los grupos con representación parlamentaria.

"Es una central vieja y tiene riesgos", indicó, para a renglón seguido abundar en que el PNV no ve "ningún sentido" a esta posible reapertura. "Sería muy llamativo y esperemos que no suceda", dijo, al tiempo que recordó que ya ha habido "suficientes experiencias desastrosas en este sentido para que no se pueda repetir".

El Ministerio de Energía es el encargado de decidir si finalmente concede o no esa autorización para que la central vuelva a conectarse a la red y por cuánto tiempo. El Gobierno todavía tiene por delante un plazo de seis meses para resolverlo.

15-FEB-17

