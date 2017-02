Montoro ve "lamentable" el caso Rato y dice que "no hay impunidad para nadie"

Madrid, 15 feb (EFE).- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que es "lamentable" que que existan indicios de que el exministro Rodrigo Rato haya defraudado unos 6,8 millones entre 2004 y 2015 pero ha aseverado que "lo que no existe en este país es impunidad para nadie".

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Montoro ha respondido a las preguntas de los diputados del PSOE Antonio Hurtado y de Ciudadanos Juan Carlos Girauta sobre por qué no vigiló su ministerio a Rodrigo Rato tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012 y sobre las valoraciones que hace de las últimas investigaciones de la Oficina Antifraude (ONIF).

Montoro ha afirmado que como ministro de Hacienda se siente "orgulloso" de dirigir instituciones tan grandes para España como la Agencia Tributaria (AEAT), que actúan con criterios de neutralidad frente a cualquier ciudadano, "haya ocupado el cargo que sea y tenga la relevancia económica o social que sea".

"Esto da fiabilidad a las instituciones en España y la aparición de noticias sobre las actuaciones de la AEAT confirman que las instituciones funcionan y lo que no funciona es la impunidad para nadie", ha puntualizado.

El ministro ha señalado que hay "que identificar con naturalidad que en España las instituciones investigan con independencia del relieve de las personas y que es lamentable que sólo de esas investigaciones se produzcan indicios".

El diputado del grupo parlamentario socialista ha lamentado que Rato haya sido un "defraudador compulsivo" y ha criticado que el Gobierno no investigara antes al exministro de Economía que se acogió a la amnistía fiscal de 2012.

Hurtado ha recriminado a Montoro que el Ejecutivo elevara a Rato al Fondo Monetario Internacional (FMI) donde "blanqueó capitales" y "le hicieran presidente de Bankia, donde cobró comisiones ilegales" para luego acogerse a la amnistía fiscal.

"Una amnistía que ha sido un nido de defraudadores de cuello blanco. ¿Por qué no investiga a los 31.500 defraudadores que se acogieron a la amnistía?. Ahí tendría muchos recursos para cubrir el déficit público", le ha dicho al ministro.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha afirmado que la amnistía fiscal ha sido "dañina para la conciencia fiscal española" y le ha acusado de representar "la fortaleza con los débiles y la debilidad con los fuertes".

"Me parece poco edificante", ha señalado Girauta que ha recordado a Montoro que en 2012 el ministerio de Hacienda colocó al frente de la AEAT a la exjefa de gabinete de Rodrigo Rato.

Montoro ha reiterado que la investigación de Rato se produjo precisamente a raíz de la obligación de presentar la declaración 720 sobre bienes y derechos en el exterior y que este caso es "fruto de la investigación de la AEAT" y no al revés.

"Eso de acabar con una frases retóricas no sé si le identifica con el presidente de la CEOE que acaba de decir que soy peor que Podemos para las grandes empresas de España. No sé qué pensar dónde está uno", ha ironizado Montoro, al tiempo que ha aseverado que "uno está en el cumplimiento de la Ley" y negar que en España no hubo una amnistía fiscal porque se investigó y no era como la que hizo el Gobierno del PSOE donde todos eran anónimos.