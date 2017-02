Cataluna. el pdecat ve como una falta de “lealtad institucional” que sáenz de santamaría diga que la generalitat no es interlocutora

15/02/2017

La coordinadora general del Partit Demócrata Europeu Català (PdeCat), Marta Pascal, dijo hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya' que "es sorprendente, por un tema de lealtad institucional, poder llegar a decir que la Generalitat no es interlocutora de nada", en referencia a las palabras pronunciadas ayer por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Pascal consideró que "es como si los consejeros de la Generalitat dijeran que con el ministerio o con la sociedad civil no tienen interlocutores. Sería muy extraño, artificial", insistió. Pascal cree que "otra cosa es que el interlocutor no nos guste. Y creo que eso es lo que le pasa a la vicepresidenta española: no le gustamos lo suficiente o no le decimos lo que quiere oír".

Pascal hizo referencia así a las palabras de Sáenz de Santamaría que ayer defendió que la vía para recuperar las instituciones catalanas sin recurrir al artículo 155 de la Constitución implicaría la suspensión de la autonomía, sería dejar de ver a la Generalitat como el único interlocutor posible.

La portavoz del PdeCat aseguró que "las instituciones y los partidos catalanes no nos debemos a la vicepresidenta española, sino a la gente que nos ha votado y tenemos que poder defender lo que pensamos". Pascal aseguró que el PdeCat estaría encantado de reunirse con Soraya Sáenz de Santamaría en su despacho en Barcelona. "No sé si pasará pero estaríamos encantados de hablar con quien sea y explicarles cómo lo vemos. Creo que también les tendríamos que preguntar por qué hacen lo que hacen: esta presión constante sobre el proceso y también porque permiten que en éste país queden tantos temas por resolver a nivel de infraestructuras, por ejemplo".

En este sentido, Pascal lamentó que el Gobierno no avisara a la Generalitat de la visita de Sáenz de Santamaría y el ministro De la Serna, el pasado 3 de febrero, en el aeropuerto de Barcelona para explicar como van las obras del tren lanzadera que unirá la estación de Sants de Barcelona con las terminales T1 y T2 del aeropuerto del Prat.

Pascal recalcó que "por nosotros no quedará de explicarnos mucho y exponer todos los argumentos que sean necesarios en el proceso y en el resto de cosas importantes para Cataluña". La antigua convergencia no da por perdida la entrevista pendiente entre el presidente Rajoy y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, aunque consideran que "ya se hubiera tenido que producir" por la coyuntura actual y por los aspectos pendientes.

Pascal se hizo suyas unas palabras de Puigdemont sobre que "Cataluña se ha ganado la bilateralidad, la capacidad de hablar de tú a tú con el Estado" e insistió una vez más que la ausencia de Puigdemont en la reunión de presidentes autonómicos no fue por divergencias ideológicas sino por convicción.

15-FEB-17

