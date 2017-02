AMPL Mantecón formaliza ante el Supremo su querella contra el exalcalde de Santander y ministro de Fomento

15/02/2017 - 12:17

Por la acusación de desvío de dinero público y por la consideración como "tránsfuga" del exconcejal de Ganemos Santander sí Puede

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

El concejal no adscrito de Santander Antonio Mantecón, formalizará hoy ante el Tribunal Supremo la anunciada querella por injurias y calumnias contra el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, por unas afirmaciones que realizó sobre él siendo alcalde de Santander, en 2016.

Se trata de una querella criminal por un presunto "delito continuado de injurias y calumnias hechas con publicidad", que se fundamenta en la "insinuación persistente" de De la Serna de que Mantecón había "desviado" dinero público, así como en la "desconsideración y tratamiento como tránsfuga" del exconcejal de Ganemos Santander sí Puede.

Mantecón solicita una multa de 24.000 euros (a razón de 50 euros por día durante 16 meses), y la inhabilitación especial para cargo público por el tiempo de dos años.

Según ha explicado a Europa Press su abogado, Juanma Brun, la formalización de la querella, cuyo acto de conciliación previo se celebró en octubre, se ha demorado hasta febrero porque al ser nombrado ministro, De la Serna se convierte en aforado, lo que obliga a presentar la demanda ante el Tribunal Supremo.

Además, Mantecón presentará otra querella contra la portavoz de Ganemos, Tatiana Yáñez, en este caso ante los juzgados de instrucción, por las afirmaciones que realizó sobre él en el mismo Pleno de 2016.

SUPUESTO DESVÍO DE DINERO PÚBLICO

Las acusaciones vertidas por De la Serna por un supuesto desvío de dinero público para usos particulares surgen a raíz de una solicitud de Mantecón para utilizar una cuenta bancaria con objeto de ingresar la asignación correspondiente a su candidatura (Ganemos Santander Sí Puede), integrada durante 2015 y principios de 2016 en el grupo mixto. Dicha cuenta, a nombre de varios compañeros del partido, nunca tuvo ingresos ni movimientos de ningún tipo. Y, según el propio Mantecón, todo se hizo con las preceptivas consultas a Intervención.

De hecho, el servicio de Intervención no ha realizado ningún informe al respecto "porque no hay nada de lo que informar", según Mantecón, ya que finalmente no se utilizó dicha cuenta y se sirvieron de otro procedimiento (creación de una cuenta específica del grupo con su preceptivo CIF). En cualquier caso, se da la circunstancia de que el grupo mixto no ha recibido dinero alguno de la asignación a la que tenían derecho como grupo político municipal durante 2015 y los primeros meses de 2016.

En el escrito de la querella se señala que las acusaciones de intentar desviar fondos públicos para usos particulares están "totalmente fuera de lugar y más teniendo en cuenta la trayectoria del querellante", un ingeniero especializado en medicina nuclear que "no necesita la política para vivir".

Se añade al respecto que la totalidad de su salario con dedicación parcial como portavoz lo cedió al personal eventual y que "prácticamente todos los ingresos como concejal los donó al colectivo o partido Santander Sí Puede".

Según Juanma Brun, abogado de Antonio Mantecón y redactor de la querella, "el alcalde extendió la sospecha de la existencia de un posible delito, cuando él sabía perfectamente -simplemente informándose a través de la Intervención municipal - de la falsedad de la simple insinuación".

"Las injurias y calumnias proferidas por el querellado, alcalde entonces del Ayuntamiento de Santander, nacieron con el ánimo de destruir la reputación de un oponente político, concejal en el mismo Ayuntamiento", añade la querella, de 54 páginas de extensión más 17 documentos anexos.

El escrito trata de demostrar que las acusaciones de De la Serna son "rotundamente falsas", que "Antonio Mantecón "no es un tránsfuga ni desvió dinero público en caso alguno", así como "la connivencia entre el exalcalde y la excompañera de grupo de Mantecón, Tatiana Yañez, para menoscabar la imagen pública y destruir la reputación de un oponente político".

Un oponente político que, según señala la querella, "había denunciado numerosos comportamientos ilícitos, principalmente en el ámbito urbanístico", como el "affaire" de las viviendas de protección oficial de la empresa pública del Ayuntamiento.

Para el abogado del concejal no adscrito, "lo que el entonces alcalde pretendía con sus infamias e insidias, aparte de amedrentar a Mantecón para que cejara en sus denuncias, era destruirle políticamente en un intento de que sus acusaciones resultaran en el peor de los casos inanes".

En la querella se recalca "el dominio de la escena mediática" y la "preeminencia política en la región" del exalcalde, y se afirma que

aparte de pretender la 'defunción política' de Mantecón, "pretendía también en cierta manera su 'defunción civil".

ACUSACIÓN DE TRÁNSFUGA

El segundo punto de la querella es la acusación de tránsfuga contra Antonio Mantecón, derivada de su expulsión del grupo municipal Ganemos y de su consideración como "no adscrito". Para Brun, la acusación de tránsfuga es el insulto político por excelencia, el epíteto más dañino que puede dirigirse a un representante público".

El escrito incide en "lo impropio de dicha calificación". "La situación de Antonio Mantecón como concejal no adscrito no se corresponde en absoluto con la condición de tránsfuga que De la Serna le atribuye. No encaja con la definición del Pacto Antitransfuguismo, ni en la que incluyen los manuales de los juristas, ni tampoco en el propio significado del diccionario de la Real Academia Española (RAE). De hecho, Mantecón fue expulsado de un partido al que nunca perteneció. De hecho, ningún miembro de la candidatura pertenecía a Ganemos sino a Santander Sí Puede", concluye el texto de la querella.