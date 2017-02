(AMP) Nace Alberto, el hijo de Feijóo y Eva Cárdenas

15/02/2017 - 12:28

El presidente de la Xunta delegará sus funciones en el vicepresidente Rueda y estará ausente unos días hasta su reincorporación progresiva

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

Alberto, el hijo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su pareja Eva Cárdenas, la directora de Zara Home, ha nacido este miércoles día 15 de febrero en una clínica privada --una de las que ofrece el seguro de la empresa a todos sus trabajadores--, situada en la ciudad de A Coruña, el lugar donde la madre ha elegido dar a luz con el médico que ha seguido su evolución ginecológica en las últimas décadas y que ya le asistió en el primer parto.

El propio Feijóo ha anunciado a través de un tuit en su cuenta de esta red social el nacimiento poco después del acontecimiento, en torno a las 11,00 horas de este martes.

"Muy felices por la llegada de Alberto, el niño y la madre están bien. Yo orgulloso de ella", ha manifestado en ese mensaje firmado con sus iniciales --ANF--, en el que también ha querido agradecer el "interés", el "afecto" y "el respeto". Tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado y ahora tendrán que pasar las próximas horas en la clínica hasta recibir el alta.

El niño, de nombre Alberto, es el primer vástago del presidente de la Xunta, que estrena paternidad a los 55 años, y el segundo de su pareja, de 51 años y que ya tiene una hija.

Una de las últimas ocasiones en la que se ha visto a la pareja públicamente ha sido en la toma de posesión de Feijóo como presidente de la Xunta, el pasado 12 de noviembre de 2016, en un acto en el que también la madre del jefe del Ejecutivo gallego se mostró orgullosa de que, al fin, iba a tener un nieto de su hijo Alberto.

Sira Feijóo, de quien es afamada su declaración de que Galicia "no le daba nietos", celebró, entonces, que por fin sería abuela, y aseguró, como recogió Europa Press en aquella ocasión, que "desde el primer día" que supo que estaban esperando un bebé tenía claro qué nombre le pondría ella: "Yo le voy a llamar Alberto siempre (...). "Creo que me van a hacer caso", auguró Sira Feijóo, quien no erró en su pronóstico.

El por tercera vez consecutiva presidente del Gobierno gallego era definido en algunos medios como uno de los 'solteros de oro' del PP, pero, aunque lo guardaba para su intimidad, Feijóo sí quería ser padre, deseo que ahora se ha convertido en realidad.

La noticia se conoció en plena campaña para las autonómicas, en la que Feijóo revalidó por tercera vez su mayoría absoluta. Poco antes de aquellas fechas, había fallecido su padre Saturnino, un hecho que le afectó hondamente, pero en la carrera hacia las urnas también desveló que 2016 también era el año de las "mejores" noticias, algo que no concretó y que se interpretó en aquel momento como una posible victoria electoral.

ESTARÁ AUSENTE Y DELEGARÁ FUNCIONES EN RUEDA

El mandatario autonómico estará los próximos días ausente y se irá incorporando progresivamente a su labor al frente del Gobierno gallego, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes institucionales.

Este jueves saldrá publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la delegación de competencias en su vicepresidente, Alfonso Rueda, quien presidirá ese mismo día el Consello.

La madre se acogerá a su permiso de maternidad y Feijóo, que ya había dicho en una entrevista en 'Faro de Vigo', que no tenía preveía usar el permiso de paternidad --desde este año, el doble de semanas-- debido a sus obligaciones como presidente de la Xunta, sí estará ausente en los próximos días con ocasión del nacimiento de Alberto Núñez Cárdenas y acudirá a actos públicos de forma puntual para poder compatibilizar su vida institucional y privada.