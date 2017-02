Marín defiende "premiar" a CCAA cumplidoras como Andalucía permitiéndoles ofertar empleo público en sanidad o educación

15/02/2017 - 12:28

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha defendido este miércoles la conveniencia a su juicio de "premiar" a las comunidades autónomas "cumplidoras" con el objetivo de déficit que les "impone" el Gobierno central permitiéndoles medidas como ofertas de empleo público para "mejorar" la situación de servicios básicos esenciales como la sanidad o la educación.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado el portavoz de la formación naranja en rueda de prensa en el Parlamento andaluz a unas horas del debate general sobre sanidad que se celebrará en el Pleno por la tarde, y a propósito de las propuestas de resolución que su grupo planteará en dicho marco.

Marín, que considera "muy razonables" las propuestas que defenderá Ciudadanos y que "atienden las demandas de los profesionales de la sanidad pública", ha explicado también que su grupo aspira a que la inversión destinada a sanidad de aquí a cinco años esté "por encima del 40 por ciento" del total del Presupuesto autonómico, por lo que reclama "un incremento por encima de la media anual para dotar de recursos económicos, y por tanto también de medios materiales y de personal", a dicho servicio.

Respecto a la oferta de empleo público, Marín ha incidido en defender que "los que cumplen tienen que tener premio", y en esa línea ha manifestado que "el decreto de tasa de reposición cero se le debería aplicar a los que no cumplen, pero a los que cumplen, como en este caso es Andalucía, se les debería permitir mejorar algunos aspectos de los servicios básicos esenciales con medidas como ofertas de empleo público en sanidad y educación".

En esa línea, ha aseverado que "en Andalucía hacen falta más medios humanos en la sanidad pública", que es, como la educación, un servicio público "esencial" que "forma parte del Estado del bienestar", y "los andaluces se merecen un mejor servicio" en esa materia.

INSTA A RAJOY A BUSCAR LOS APOYOS PARA APROBAR LOS PGE

Preguntado acerca de la manera como podría condicionar la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para poder convocar oferta de empleo público en Andalucía, Marín ha señalado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se tiene que preocupar de sacar adelante esos Presupuestos y encontrar los apoyos necesarios porque los puede conseguir". "Lo que ocurre es que (no aprobar los PGE) es una gran excusa para convocar unas elecciones en un momento determinado si no se consigue", ha apostillado el dirigente de Cs, que ha remarcado que "ese no debe ser un objetivo de un presidente o un Gobierno".

Marín cree que Cs en el Congreso de los Diputados "no puede ser más colaborador de lo que lo está siendo" con el Gobierno, y ha animado al PP a llegar a acuerdos con más fuerzas políticas para sacar adelante los PGE, y "no irse a Canarias a pelearse con Nueva Canarias para perder el único voto que le hace falta", ha apostillado.

Así las cosas, ha insistido en que "si una comunidad autónoma que tiene menos inversión en sanidad y educación que el resto, algo que permanentemente se nos está echando en cara, tiene la posibilidad de aumentar sus plantillas porque cumple el objetivo de déficit y de prestar un mejor servicio a los ciudadanos" resulta "injusto que no se le permita".

"Al que cumple hay que premiarlo, y el primero que no cumple el objetivo de déficit es el Gobierno de España", ha añadido Marín, que en esa línea ha defendido que "las comunidades autónomas son más cumplidoras" que el Ejecutivo, al que ha animado a "eliminar grasa, todo aquello que se puede eliminar", y en ese punto ha citado al Senado o las diputaciones.

DINERO PARA AUTÓNOMOS

En otro orden de cosas, Marín ha defendido la labor de Ciudadanos en materia de autónomos, sobre lo que se centra una proposición no de Ley (PNL) que su grupo defenderá este jueves también en el Pleno, y ha salido al paso de las críticas que este pasado lunes realizaba la secretaria general del PP-A, Loles López, acerca del "servilismo" que, a su juicio, hace precisamente el dirigente de la formación naranja hacia la presidenta de la Junta, Susana Díaz, toda vez que "de los 125 millones de euros que prometieron a bombo y platillo para los autónomos", tanto el PSOE-A como Ciudadanos en el Presupuesto de la Junta para el 2016, "sólo se han ejecutado 36 millones".

Marín ha respondido que "el PP en 36 años no ha puesto un céntimo de euro encima de la mesa para ayudar a los autónomos andaluces", mientras que Cs "ha puesto encima de la mesa en dos años más de 250 millones de euros", aunque "el cómo se ejecute le corresponde al Gobierno" andaluz.

El portavoz de Cs ha tachado de "inaceptable que el PP critique que haya dinero para los autónomos", y ha remarcado que en diciembre se abrieron dos líneas de ayudas que "aún no se han podido finalizar". "Habrá que ver el resultado de esas líneas y cómo se ejecuten, pero con que un solo euro consigamos que llegue a los autónomos ya habremos hecho más que el PP en 35 años", ha zanjado Marín.