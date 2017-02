El Museo Carmen Thyssen Málaga lanza la tercera edición de su 'Residencia Artista Educador'

15/02/2017 - 12:41

El Museo Carmen Thyssen Málaga pone en marcha por tercer año consecutivo su 'Residencia de Artista Educador MCTM', destinada a creadores de ámbito nacional o internacional que desarrollen sus trabajos desde cualquier disciplina con el objetivo de involucrar a los públicos en los conceptos y procedimientos propios de la creación contemporánea.

La residencia consiste en el desarrollo de un proyecto de creación-educación expresamente ideado para su implementación con los grupos con los que trabaja el Área de Educación, que se desarrollará durante los meses de junio y julio en el propio centro museístico.

Para presentar la candidatura a la residencia se deberá enviar un mensaje a la dirección educación@carmenthyssenmalaga.org, incluyendo un curriculum vitae, una selección de imágenes en baja resolución de los trabajos artísticos y artísticos-educativos realizados, así como el proyecto a desarrollar con sus objetivos generales, el público al que iría destinado, un cronograma de su realización y una previsión de materiales y el equipo técnico necesario.

En un segundo documento de un solo folio, se presentará además un resumen breve del proyecto a desarrollar. El plazo finaliza a las 23.59 horas del próximo día 26 de marzo.

Cada candidato podrá presentar un único proyecto que deberá desarrollar en dos fases: investigación-conceptualización y ejecución. El museo se reserva el derecho de contactar con los participantes para solventar cualquier duda sobre el proyecto.

La contratación será temporal por obra y servicio durante los dos meses del proyecto. La jornada será parcial, de 25 horas semanales, con un sueldo bruto mensual de 1.000 euros, a los que se sumarían 200 euros brutos mensuales en el caso de que el seleccionado no resida en la ciudad de Málaga.

Para el desarrollo de este programa educativo, el Museo Carmen Thyssen Málaga cuenta con la colaboración de la Fundación "la Caixa". Los artistas seleccionados en las ediciones anteriores fueron Leandro Mosco, con su proyecto 'Los amigos invisibles', en el que participó una veintena de creadores y se emulaba el sistema de reparto de regalos; y la estudiante de origen chino Xirou Xiao con su propuesta 'Can you tell/ask me... What's the Performance Art?', basada en un proyecto artístico y creativo a través de la 'performance'.