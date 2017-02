Cs presentará la próxima semana en el congreso su iniciativa para “despolitizar” el tc

15/02/2017 - 12:20

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo este miércoles que la semana que viene presentará en el Congreso de los Diputados una iniciativa para buscar apoyos que permitan "despolitizar" el Tribunal Constitucional (TC), de forma que sus magistrados tengan "un control parlamentario" en el que los diputados puedan "cuestionar" estos nombramientos.

Rivera hizo estas declaraciones en la Cámara Baja, ante las renovaciones de miembros del TC en el Senado que tendrán lugar previsiblemente en las próximas semanas. "La información que tenemos es que se van a renovar esos cargos a la vieja usanza, con el bipartidismo judicial", lamentó.

"A pesar de que ha cambiado la vida política en este país y algunos defendemos la despolitización, parece ser que PP y PSOE quieren seguir haciendo las cosas de la misma manera", criticó Rivera, que anunció que la semana que viene Cs presentará una iniciativa con el objetivo de avanzar en la despolitización.

Explicó que buscará "apoyos" para poder reformar la Ley Orgánica del TC y añadió que quiere que los miembros del TC tengan un "control parlamentario" donde los diputados puedan "cuestionar o no" a esos magistrados y "donde el mérito esté por encima de la designación en los partidos".

"La semana que viene presentaremos esta propuesta al Congreso para buscar apoyo de los demás grupos. Me consta que en el PSOE no todo el mundo está de acuerdo con el pacto implícito con el PP y me consta que no todo el mundo en el PP quiere que el presidente del TC sea un exdiputado de su partido", expuso.

Rivera subrayó que su objetivo es "romper el cordón umbilical, el vínculo político que a día de hoy tienen los órganos judiciales", de tal forma que "el mérito ha de estar por encima de la designación en sedes de partidos para ser magistrado del constitucional".

"Queremos que se abra una nueva etapa en la que los españoles puedan confiar en los órganos judiciales", apuntó, antes de decir que espera que "por fin" las crónicas judiciales "no tengan que poner asientos azules y rojos".

(SERVIMEDIA)

15-FEB-17

MFN/krt/caa