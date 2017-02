El Handame Festival Barcelona acogerá más de 300 actividades DIY

15/02/2017 - 13:07

El Handame Festival Barcelona acogerá durante su cuarta edición en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona entre el 28 y el 20 de abril más de 300 actividades dedicadas al 'do it yourself' (DIY).

Según ha informado Fira este miércoles en un comunicado, el festival reunirá técnicas manuales diversas agrupadas en las temáticas papel, hilo, cocina, bricolaje, bodas y actividades familiares, con especial atención a la escritura manual y la caligrafía.

La codirectora del salón por parte de Fira de Barcelona Laura Pararols ha destacado que el festival busca crear "una plataforma común para que profesionales y aficionadas puedan compartir conocimientos y técnicas" que impulsen la creatividad.

Para fomentar las relaciones y el intercambio entre profesionales y aficionados, el festival abrirá por la noche el sábado 29 hasta las 23.00 horas y acogerá exhibiciones, clases de baile, talleres creativos, degustación de cócteles y música en directo.

En ese sentido, la codirectora del salón por parte de la organizadora Ecident Events, Anna Ventura, ha subrayado que quiere ofrecer a una comunidad cada vez más numerosa "un espacio único, experiencial y dedicado tanto al aprendizaje como a la diversión".