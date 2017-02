IU y Podemos preguntarán a Guillermo Martínez qué ha hecho para evitar la puesta en marcha del CETA

15/02/2017 - 13:20

Los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Podemos en la Junta General han solicitado este miércoles la comparecencia del consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, para que explique qué medidas ha llevado a cabo el Gobierno para evitar la puesta en marcha del tratado de libre comercio con Canadá (CETA).

OVIEDO, 15 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa conjunta, las parlamentarias Paula Valero (Podemos) y Concha Masa (IU), han comparecido junto al portavoz de la plataforma asturiana 'No a los tratados de libre comercio', Sixto Armán, para denunciar el tratado que hoy se ha aprobado en el Parlamento Europeo con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones.

En Asturias, Paula Valero ha explicado que en octubre del pasado año se presentó en la Junta General una Proposición No de Ley para instar al Principado a interceder ante el Gobierno central de manera que el tratado de libre comercio no se pusiera en marcha de manera provisional hasta que no fuese ratificado por todos los estados miembros de la UE.

La proposición pedía al Ejecutivo asturiano además un estudio jurídico previo a la votación en Europa de los posibles efectos del tratado. Este aspecto, según ha explicado Valero, no se ha cumplido.

EL TRATADO "REPRESENTA UNA CLARA AMENAZA" PARA LOS DERECHOS BÁSICOS

En contra de la aprobación de este miércoles, Sixto Armán ha advertido de que el tratado "representa una clara amenaza para los derechos básicos, sociales y ambientales" de europeos y canadienses. A su juicio la sociedad "necesita otro tipo de políticas" diferentes a las medidas orientadas a "responder a los intereses de multinacionales".

"Hoy el Parlamento Europeo comete un error", ha advertido. Para poner en evidencia este "error", esta tarde en Gijón tendrá lugar una movilización a las 19.00 horas con el objetivo de "desenmascarar" el CETA.

Desde IU su diputada Concha Masa ha tildado de "intolerable" que las negociaciones de un tratado de estas características "se lleve a cabo de una forma tan opaca en una época en la que se demanda más transparencia en todas partes".

"Es una ofensa a la democracia tal como la entendemos, llamamos a la ciudadanía a que preste atención al contenido de los tratados y a que participe en las movilizaciones", ha subrayado.

Según Armán, el tratado implica "un deterioro importante" y un paso más en las políticas neoliberales que suponen, a su juicio, "una reducción de la democracia", al mermar la capacidad política para "tomar decisiones sustanciales" y reforzar mecanismos que "hacen que las multinacionales tengan cada vez más poder".

Este tipo de acuerdos, ha advertido, "limitan y reducen la capacidad de intervención de los gobiernos estatales, autonómicos y municipales", además de "encorsetar" a los ayuntamientos y poner "al mismo nivel" a políticos y empresas.

Tendrá además "un impacto negativo en la salud, la educación pública y las estructuras rurales", según Armán, al liberalizar las relaciones comerciales entre Canadá y España. A su juicio, este tratado implica "otra vuelta de tuerca más" para el campo, sector "condenado a desaparecer" frente a estos modelos.

EL TRATADO

Las negociaciones entre la UE y Canadá llegaron a su conclusión en septiembre de 2014, pero las partes sólo lograron firmar el pacto a finales de octubre de 2016 y tras superar un último veto de Bélgica, por las reservas de su región valona.

Las dudas que plantean algunas de sus disposiciones más polémicas, como la legalidad del sistema de arbitraje entre Estados y multinacionales, y el que fuera visto como antesala para el acuerdo transatlántico entre la UE y Estados Unidos (TTIP) --cuyas conversaciones están ahora congeladas-- ha complicado su ratificación.

Ahora el pacto comercial ha sido respaldado con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones, con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo (PPE), Liberales (ALDE), Conservadores y Reformistas (ECR) y un voto divido según delegaciones nacionales en el seno de Socialistas y Demócratas (S&D).

Los Verdes y la Izquierda Unitaria se han opuesto a su ratificación, porque dudan de las garantías que ofrece en materia laboral, protección medioambiental y sanidad, y alertan del poder que da a las multinacionales frente a las leyes nacionales. También la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, ha anunciado el voto en contra de su grupo.

Mientras, en el exterior de la sede europarlamentaria en Estrasburgo (Francia) las plataformas contrarias al acuerdo de libre comercio y que critican la opacidad de las negociaciones han llevado a cabo una protesta pacífica que ha dificultada la llegada de eurodiputados a la sesión.