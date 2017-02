Cabezas anuncia su "firme intención" de presentar una moción de censura en Badajoz, que debe autorizar el PSOE regional

15/02/2017 - 13:59

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha anunciado su "firme intención" de presentar una moción de censura al alcalde la ciudad, Francisco Javier Fragoso, que gobierna en minoría y que alcanzó un pacto con Ciudadanos para ser investido como regidor de la ciudad.

BADAJOZ, 15 (EUROPA PRESS)

En cualquier caso, ha apuntado que el Grupo Municipal Socialista "por estatutos" se debe a sus "órganos superiores, que en este caso es la Ejecutiva regional y el secretario general del partido", Guillermo Fernández Vara, que es "el que tiene que autorizar esta moción de censura", ha aseverado Ricardo Cabezas en declaraciones a los periodistas este miércoles en Badajoz.

"El Grupo Municipal Socialista decide tirar hacia delante con esta firme intención de poder presentar la moción", para lo cual, ha señalado Cabezas que va "a dejar pasar los Carnavales", ha dicho.

Y es que, Cabezas está observando "los últimos acontecimientos que se están dando en el ayuntamiento" tales como "este caos" o esta "ingobernabilidad" de Fragoso, "primero por los incumplimientos de sus pactos de investidura" y "después por incumplir los acuerdos a los que llegó para presentar los presupuestos de 2016".

También ha citado los "problemas" que a su juicio hay en Recursos Humanos, las "desigualdades" que hay en las barriadas que "después de 22 años de gobierno del Partido Popular no es que hayan mejorado, sino que han ido a peor" o los "problemas" en la Policía Local, en Bomberos, en Parques y Jardines o Parque Móvil donde "todo apunta a la privatización por la falta de personal porque la media de edad de los trabajadores es de 50 años".

Ha añadido además el pliego de condiciones de las luces LED, que "lo ha parado" el antiguo Consejo Consultivo a raíz de un recurso de una de las empresas que querían concurrir a este concurso en el que "se ha visto claramente que era un pliego de condiciones teledirigido hacia una marca exclusiva de lámpara LED y que solo podía suministrar una empresa", ha criticado.

"PRUEBAS E INDICIOS DE CORRUPCIÓN"

"Además de todo esto el Grupo Municipal Socialista tiene otras pruebas y otros indicios de corrupción en el ayuntamiento", por lo que ha anunciado también que "en los próximos días" acudirán a la Fiscalía porque "ya está bien de tanta mala gestión, ya está bien de tantas promesas incumplidas y ya está bien de este desgobierno que reina en la ciudad de Badajoz", ha adelantado Cabezas.

Sobre dichos casos que quieren llevar a a Fiscalía, ha precisado que "son cobros indebidos durante más de 20 años o 22 años mejor dicho de gestión de los alcaldes delegados en las pedanías" en materias como gestión de instalaciones deportivas, cobros "indebidos" en tasas de veladores o en venta ambulante y los feriantes que participan en las ferias de verano de los poblados de la ciudad.

"Tenemos indicios de lo que ha ocurrido en los últimos años con la organización de Al-Mossassa, este empresario que tiene una concesión o firma un contrato con el Ayuntamiento de Badajoz para organizar la fiesta por una cantidad de dinero y después él, como no le llega con esa cantidad de dinero, se dedica a cobrarles a los artesanos una cantidad con el beneplácito del señor alcalde y del equipo de gobierno del Partido Popular", ha criticado además sobre "todas estas cuestiones" que son para el PSOE "indicios de corrupción", por lo que irán a la Fiscalía a presentarlas.

MES DE MARZO

Ricardo Cabezas ha puntualizado que su intención es presentar la moción de censura en marzo y ha señalado sobre la "autorización" que requiere para ello de su partido a nivel autonómico y su secretario regional, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, que "se tiene que pronunciar la regional" y "hasta ahora" lo "único" que tiene "claro" es el apoyo de sus compañeros en el grupo socialista y que la "mayoría" de los socialistas de Badajoz "también respaldan esta moción de censura".

"Lo que toda la ciudadanía pacense tiene que tener claro es que quien ha estado trabajando desde el minuto uno para llegar a esta situación y quien ha estado trabajando muy bien la moción de censura ha sido el señor Fragoso", ha criticado Cabezas.

Asimismo y sobre los apoyos que cree que puede recibir del PSOE regional para que la moción de censura prospere y si ha podido estar a expensas de la aprobación de los presupuestos regionales, ha dicho que han querido "dejar pasar" el debate de presupuestos al entender que "es algo muy importante para la Comunidad Autónoma" y "una vez que ha pasado" y se han aprobado estas cuentas dan "el paso de presentar esta moción", que "no estaba en la agenda del Grupo Municipal Socialista".

En este sentido, ha sostenido que no han estado "trabajando como dicen algunos desde el minuto uno para llegar a esta situación, sino que visto lo visto y a tenor de los acontecimientos no" les queda "más remedio" que "dar este paso al frente por el bien de la ciudad, por el bien de la gobernabilidad de este ayuntamiento". "Nosotros como Grupo Socialista no podemos estar de perfil ante esta situación".

Interpelado por si no tuviese el respaldo de la Ejecutiva regional, Ricardo Cabezas ha reconocido que no contempla "esa opción", por lo que no puede decir qué haría dado que no contempla que su partido no le apoye a nivel regional en "esta decisión que está muy meditada y que está muy hablada" con todos los concejales de su grupo y con compañeros y militantes del PSOE de Badajoz.

APOYO DEL RESTO DE GRUPOS

A preguntas sobre el apoyo que tiene del resto de los grupos de la oposición en el consistorio, Ricardo Cabezas ha detallado que Podemos Recuperar Badajoz "ya ha anunciado en varias ocasiones que si se dan las condiciones y la situación entienden que no tendrían problemas para apoyar esta moción de censura".

En el caso de Ciudadanos saben que "tiene unos requisitos que cumplir, que en este caso es que se demuestre que hay corrupción en el ayuntamiento para que lo autoricen a nivel nacional" y desde el PSOE van a "darles esas pruebas de que hay corrupción en el ayuntamiento" para que la formación naranja a nivel nacional "no le ponga ninguna pega, ni ningún reparo para aprobar esta moción de censura".

No obstante y en caso de que la moción de censura no prosperase, el portavoz socialista ha defendido que "la historia está escrita por valientes" y ante una situación como la que, en su opinión, se vive en el Ayuntamiento de Badajoz "hay que dar el paso".

"Yo me debo a mi electorado, me debo a mis vecinos que viven en las barriadas, me debo a la eficiencia, al buen gobierno, me debo a muchas cuestiones que a día de hoy no me queda más remedio que tomar esta decisión", ha recalcado, para insistir en que no puede "seguir estando de perfil" y "criticando y criticando y criticando", sino "actuar" y "dar el paso" y, a su juicio, "es el momento".