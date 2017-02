El PP advierte de que la Junta está "jugando a la podemización" con "ataques" a la enseñanza concertada

15/02/2017 - 13:57

La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha advertido de que la Junta está "jugando a la podemización" al practicar "ataques" a la enseñanza concertada como el proyecto de decreto de conciertos educativos con dicho sector por parte de la Administración regional.

Al respecto, ha alertado de que dicho proyecto de decreto "elimina los criterios objetivos y los convierte en discrecionales de la mano del secretario general de Educación a la hora de decidir qué se hace con las unidades concertadas, con la supresión de plazas".

"Una serie de cuestiones que formarán parte de la subjetividad en lugar de la objetividad, que han sido los criterios que han primado hasta la fecha", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una reunión mantenida este miércoles en Mérida (Badajoz) con representantes de la Federación de Enseñanza de USO, así como de Concapa Extremadura.

En esta línea, ha señalado que el Grupo Popular "ha defendido desde el minuto uno de esta legislatura ante las amenazas que existían el derecho a la igualdad, el derecho a la libre elección de centro y el derecho a la no discriminación de la educación concertada".

Ha reiterado, así, que la situación de la educación concertada es una cuestión "recurrente" en las reivindicaciones del Grupo Popular en la Asamblea, en tanto que aluden a un "problema colectivo que se agrava, que no cesa" y ante el que "existe una preocupación que se ha convertido ya con el transcurso del tiempo y de la actuación del Ejecutivo (regional) en una situación de alarma".

FUERA DE LA IDEOLOGÍA

Ha criticado, por ello, el proyecto de decreto de la Junta para la regulación de los futuros conciertos educativos con la concertada, en tanto que según ha dicho éste "ha generado inquietud y alarma en el sector de la educación concertada", que engloba al "20 por ciento de la educación en la región".

En esta línea, ha advertido de que "algunos están haciendo de la concertada un tema más que se incluye en un terreno de juego ideológico" cuando en realidad, ha dicho, "no es un tema ideológico".

Ha recordado, al respecto, que en las últimas semanas se han venido produciendo "reveses judiciales" para la Junta de Extremadura que, según ha dicho, "tienen que ver con esa batalla ideológica" en la que a su juicio el Ejecutivo autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara "quiere colocar a la educación concertada" cuando, en realidad, "no es un tema ideológico".

"No es un tema ideológico. Ahí es donde lo quieren situar algunos. Estamos hablando de un servicio público y del interés general, y de derechos que son constitucionales y de principios que están en las leyes que se van a defender como se han defendido otros", ha espetado Teniente, quien ha resaltado que el Grupo Popular seguirá apoyando la educación concertada.

Sobre este respecto, ha recordado que en los últimos Presupuestos autonómicos el PP presentó enmiendas en favor de la educación concertada; así como que ha exigido en la negociación de dichas cuentas regionales que dicho sector "no sufra ningún ataque"; y ha resaltado que su formación va a seguir defendiendo que la educación concertada esté "suficientemente dotada" porque "está por encima de todos el principio de igualdad y de libre elección de los padres con relación a la oferta educativa que hay en esta región".

"Aquí no hablamos sólo de un problema económico, que eso se convierte en una excusa y estamos hartos de excusas", ha señalado, ya que "si hubiera un problema económico no se estaría por otra parte hablando de incrementar plantillas, de reducir horas lectivas" por parte de la Junta.

"Si hubiera una situación de inviabilidad económica no estaríamos hablando de esto... que no engañen a los ciudadanos", ha dicho Teniente, quien ha advertido de que la Junta está "jugando a la podemización", una "batalla" en la que según ha dicho el PP "no va a entrar", en tanto que su partido está "defendiendo el interés general y principios que están consagrados en la Constitución", entre ellos la educación concertada, ha dicho.

USO

A su vez, el coordinador general de USO en Extremadura, José Manuel Carbonero González, ha indicado que su sindicato "no" acepta la "inseguridad" que según ha dicho está generando el nuevo decreto de conciertos educativos de la Junta, porque "pone en peligro el trabajo de muchos padres de familia extremeños".

Al mismo tiempo, ha insistido en que su sindicato está "en contra" de la "politización" del "servicio público que es la enseñanza"; y ha rechazado la "confrontación" que "algunos medios e incluso la administración entre escuela pública y privada", ya que éstos son "dos roles complementarios" que ofrecen "un servicio público independientemente de la titularidad de esa red, sea privada o sea pública".

En esta línea, ha apuntado que cuando se habla de una "reducción" de unidades concertadas "puede parecer en principio que eso sea económicamente positivo", cuando en realidad "no lo es", en tanto que ello supone "despidos, menores ingresos para los centros y en definitiva un recorte más en el servicio público que es la educación".

Por otro lado, ha recordado que la enseñanza concertada "también afecta a las familias, a los padres, contribuyentes", de tal forma que se trata de un "servicio público" que revierte, ha dicho, en la "sociedad". "Una reducción de unidades en la concertada supondría un recorte más en este servicio público", ha advertido.

Finalmente, ha defendido que una de las federaciones de USO es "mayoritaria" en el sector de la enseñanza concertada, un colectivo que conforman alrededor de 2.500 profesores en la comunidad.

CONCAPA

A su vez, el presidente de Concapa Extremadura, Ángel Borreguero, se ha mostrado "totalmente en desacuerdo" con el borrador de decreto sobre conciertos con la enseñanza concertada planteado por la Junta, "máxime cuando el ejecutivo, concretamente con su secretario general de Educación, con la concertada no cuenta absolutamente para nada".

Ha advertido al respecto que el citado borrador "se ha creado sin contar para nada con la concertada", y ha incidido en que Concapa está "totalmente en desacuerdo" con esta circunstancia.

Finalmente, Borreguero ha indicado que en Extremadura existen 19.000 familias que componen sobre 24.000 alumnos y sobre unos 2.300 profesores y trabajadores de centros de enseñanza concertada.