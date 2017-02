El estudiante de la UR Ricardo Suanes colabora en un proyecto de desarrollo de software aeroespacial

El estudiante del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de La Rioja Ricardo Suanes Foncea ha participado en el 27th AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting en San Antonio (Texas, EE UU) con una comunicación sobre el desarrollo de software aeroespacial.

Su ponencia presentada en el congreso -organizado anualmente por la American Astronautical Society, junto con el American Institute of Aeronautics and Astronautics- se titulaba 'Migration of the DSST Standalone to C/C++'.

En ella han participado también Srinivas J. Setty, estudiante de doctorado de la UR; y los doctores Rosario López Gómez y Juan Félix San Juan Díaz, todos ellos miembros del Grupo de Computación Científica (GRUCACI).

Suanes Foncea disfruta actualmente de una beca de iniciación a la investigación en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UR bajo la dirección del doctor Iván Pérez Barrón y dentro del proyecto de investigación 'Propagación híbrida y determinación orbital semianalítica: Space Situational Awareness', del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.

La beca de Ricardo Suanes Foncea tiene por objeto la actualización y ampliación de capacidades de DSST (Draper Semianalytical Satellite Theory), una aplicación informática diseñada para la propagación de órbitas de satélites artificiales en torno a la Tierra.

Esta aplicación empezó a ser desarrollada por parte de la NASA y el Goddard Space Flight Center en la década de los setenta, como parte del paquete GTDS (Goddard Trajectory Determination System).

DSST continúa siendo uno de los propagadores de órbitas más precisos y eficientes en la actualidad, superando en prestaciones a muchos de los desarrollos más recientes. A su desarrollo han contribuido decenas de estudiantes de Máster y Doctorado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Actualmente, DSST es una de las aplicaciones que forman parte de un proyecto internacional de desarrollo de software libre en el ámbito de la Gestión Segura del Espacio (Space Situational Awareness, SSA), promovido desde 2010 por el Paul J. Cefola, profesor emérito en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Buffalo (SUNY), y director de proyectos del Draper Laboratory durante más de 20 años.

Esta iniciativa pretende poner a disposición de toda la comunidad espacial internacional (agencias espaciales, industria aeroespacial y científicos) una serie de aplicaciones de reconocido prestigio para llevar a cabo todas las tareas asociadas al desarrollo, mantenimiento y explotación de un catálogo de basura espacial.