El Ayuntamiento pondrá en marcha el centro de menores de Porrúa e impulsará una nueva residencia de mayores

15/02/2017 - 14:00

Se instalarán cuatro perreras en el centro Princesa Letizia para que los 'sin techo' puedan acudir a pernoctar con sus mascotas

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha próximamente el centro de día para menores 'Carolina López Dóriga' en Porrúa, para lo que sólo faltan unos trámites administrativos, e impulsará la construcción de una nueva residencia de mayores en el sector 4 de Peñacastillo sacando a concurso una parcela municipal.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en la reunión sectorial de servicios sociales que ha mantenido este miércoles en el centro de acogida Princesa Letizia con 80 representantes de entidades, organizaciones y colectivos y en la que ha estado acompañada por la concejala del área, María Tejerina.

En el encuentro, además de analizar las acciones y medidas puestas en marcha por el Consistorio y hacer balance de 2016, Igual también ha avanzado que se va a poner en marcha un 'bono canguro' para que las familias puedan llevar a sus hijos a las guarderías por horas o días puntuales.

Asimismo, ha ensalzado que se van a instalar cuatro perreras en el centro de acogida Princesa Letizia para que las personas 'sin techo' puedan acudir a pernoctar allí con sus mascotas sin tener que separarse de ellas.

Y es que, ha indicado, el personal del programa 'Ola de Frío' les invita siempre a que acudan a dormir al centro de Candina pero "muchos no quieren para no estar sujetos a reglas y horarios pero muchos otros es para no separarse de sus perros".

Sobre este programa 'Ola de frío', ha detallado que, durante los meses que está en marcha, se realizan unas 2.500 intervenciones, una media de 20 diarias.

Entre otras medidas nuevas para este 2017, la regidora ha ensalzado que el Ayuntamiento ha incrementado un 10% la cuantía de los convenios que mantiene con 18 entidades y colectivos sociales, aunque ha señalado que a ello hay que sumar otras colaboraciones como la cesión de pisos, locales o terrenos.

Además, ha avanzado que el Consistorio está elaborando un Plan de Mayores, así como un Protocolo contra los Malos Tratos a estas personas, que en el municipio son unas 41.000 y para los que el Ayuntamiento tiene a disposición servicios como la teleasistencia (2.130 usuarios), la ayuda a domicilio (1.000 usuarios), la comida a domicilio (100 usuarios) o el teléfono del mayor.

CASI 400 TRABAJADORES EN SERVICIOS SOCIALES

Igual ha ensalzado y agradecido el trabajo que realizan las entidades y organizaciones sociales, así como los casi 400 trabajadores de los servicios sociales municipales que atienden de forma directa a las personas que atraviesan dificultades y que solicitan las ayudas del Ayuntamiento.

Ha destacado que para este 2017 el Consistorio santanderino cuenta con un presupuesto social que asciende a 21 millones de euros en los que, ha apostillado, no están contabilizados los más de 10 millones que la administración local deja de ingresar por las bonificaciones fiscales.

Entre las iniciativas "importantes" en marcha, ha apuntado que el Fondo de Emergencia Social se ha hecho "más accesible" ya que, desde la aprobación de una nueva ordenanza el pasado año, cubre gastos de alquiler, hipoteca, suministros, alimentación, gastos escolares e incluso la necesidad puntual de comprar un electrodoméstico y se elevado el umbral del IPREM con el que se pueden solicitar.

También ha destacado las becas de guardería para que, aunque hay una partida inicial, la Junta de Gobierno Local aprueba periódicamente nuevas partidas para ayudar a los padres que así lo requieran para conciliar la vida familiar y laboral y para lo que, a partir de ahora, se pondrá en marcha también el 'bono canguro'.

Al respecto, ha recordado que el Consistorio también ayuda a la conciliación con otros programas como 'El Veranuco' o 'El Inviernuco' y a través de la red de lucotecas y cuenta con un servicio de mediación para las familias.

En materia de igualdad, Igual ha destacado que el Ayuntamiento presta especial atención a las víctimas de violencia de género, a cuya disposición tiene un servicio de teleasistencia, un centro de atención en donde se les ofrece orientación y formación, así como ayudas económicas para que no tengan dudas a la hora de dejar a su agresor cuando dependen económicamente de él. De hecho, ha señalado que el pasado año se concedió estas ayudas a 45 mujeres.

A través del conjunto de acciones de los servicios sociales, se atendió en 2016 a casi 16.000 personas y se realizaron más de 30.000 intervenciones por parte de los casi 400 trabajadores de este área a quienes, además, Igual ha asegurado el equipo de Gobierno les pide que den "máxima celeridad" a los trámites porque "se trata de personas y no de expedientes".

PETICIONES DE LOS COLECTIVOS

Cuestionado por las peticiones que han realizado al Ayuntamiento los colectivos presentes en la reunión sectorial, la alcaldesa ha detallado que la Asociación de Padres Separados ha solicitado la puesta en marcha de un punto de encuentro para poder intercambiar a los hijos porque "en muchas ocasiones se hace en la comisara".

Igual ha indicado que, aunque no es su competencia, el Ayuntamiento les va a ayudar junto a la entidad Nuevo Futuro, que ha ofrecido su centro de día y su personal para poder realizar ese punto de encuentro bajo la coordinación del Consistorio.

Pero la regidora les ha dicho a los representantes de Padres Separados que "sigan reclamándoselo a quien le corresponde" que es el Gobierno de Cantabria, cuyo centro para este servicio esta en Canalejas pero "está saturado".

Desde la Fundación Secretariado Gitano han pedido más cursos de formación y se ha acordado que, dentro del convenio con UNATE para las becas a personas mayores de 60 años, se pueda incluir para su participación en sus cursos a personas en exclusión social.