El PP critica la izquierda "tape el lodazal" en la falta de control de las obras del tranvía

15/02/2017 - 14:07

El concejal del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sebastián Contín, ha criticado que los grupos de la izquierda --Zaragoza en Comun (ZEC, PSOE y CHA-- "tapan el lodazal" de las obras de la línea 1 del tranvía sobre la que "hay una falta de control total".

ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

Contín ha añadido que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, "solo tiene dos objetivos: municipalizar el servicio del 010 y meter el lodo de las obras del tranvía bajo las alfombras de la planta segunda del Ayuntamiento".

En este sentido ha criticado que "quien venía a limpiar la corrupción tapa el mayor escándalo de la ciudad y el hedor no le molesta al alcalde y la pestilencia no les preocupa a los grupos de la izquierda".

De este modo se ha referido al informe definitivo del Tribunal de Cuentas sobre las obras de la línea 1 del tranvía, en el que "se dice que no se han justificado todas las obras previstas y los grupos de la izquierda dicen que no hubo sobrecostes y a ZEC no le preocupa que no se comprueben los precios del proyecto que se pagaba sin rechistar", ha resumido.

En rueda de prensa ha indicado que esta "falta de control es un error que paga la ciudad y el Tribunal de Cuentas dice que se pagó lo acordado pero hay variaciones en todos los capítulos. Era una obra a precio cerrado sin posibilidad de sobrecostes, pero nadie sabe cuanto costó la obra del tranvía seis años después. No sabemos cuanto costó, pero no hubo sobrecostes", ha expuesto.

PRETEXTO

A su parecer, el que este proyecto fuera a precio cerrado "era el pretexto para dar apariencia a lo que no lo era" y ha aclarado que precio cerrado "significa que estaba inflada la obra y se tuvieron que duplicar facturas como la del granito y otros elementos".

Según Contín, la izquierda "se ha escondido detrás de sofismas y tienen miedo y por eso han licitado un contrato de auditoría por importe de 22.000 euros para saber el coste del tranvía". Ha agregado que "ponen en duda lo que se ha pagado y se ha pagado más de lo que valía porque se pagaron obras que no se hicieron y eso es una constatación. Por eso la DGA dice que pagará 8 millones en lugar de los 40 millones que reclama el Ayuntamiento".

Tras esta exposición ha asegurado que "la responsabilidad de la izquierda es máxima y se tapan entre ellos en un asunto que apesta".

Seguidamente, ha reiterado que "la ejecución ha sido un descontrol absoluto porque pagaron sin ver las facturas y el PP no parará hasta saber quienes son los responsables y paguen por ello".