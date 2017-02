Participa exige a Espadas "respetar" el resultado de la Comisión de Hacienda ante "negociaciones cerradas"

15/02/2017 - 14:14

El Grupo de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense ha pedido al alcalde, el socialista Juan Espadas, que "respete" el resultado de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de presupuestos municipales para 2017, tras mostrar su "temor" de que una nueva comisión o negociación "a puerta cerrada" de las cuentas pueda "desvirtuar el resultado de lo que ya se ha aprobado".

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

"El papel que tiene ahora el gobierno de Espadas no es fácil, pero simplemente debe acatar la decisión democrática de la Comisión de Hacienda. En esta votación no se adoptó la hoja de ruta que tenían preparada, pero no se les puede olvidar que gobiernan en minoría", agrega.

En un comunicado, el concejal de Participa Julián Moreno ha señalado que la democracia consiste en "llegar a acuerdos entre diferentes partes" y ha exigido al gobierno que "no retrase más" la aprobación de los presupuestos de 2017 y acate las decisiones adoptadas en la citada comisión.

Además, destaca el "avance democrático" que ha supuesto que para el presupuesto de 2017 se puedan votar y debatir todas las enmiendas de todos los grupos municipales y recuerda que en 2016, "ante la vulneración de derechos fundamentales que se produjo en el Pleno", Participa recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que "nos dio la razón".

Entre las grandes apuestas de Participa Sevilla, según detalla, se encuentra "la transparencia y el acercamiento de la política a la ciudadanía". "No queremos que los presupuestos, que es una de las decisiones más importantes del año, se pacten a puerta cerrada. Queremos luz y taquígrafos en su debate y aprobación", ha agregado Moreno, que ha criticado "el esfuerzo de Ciudadanos y del PSOE para que sea al contrario".

En opinión de Moreno, "no solo es por la foto que se hicieron minutos antes de la comisión Juan Espadas y Javier Millán, sino que ambos partidos votaron al unísono todas las enmiendas". "A la hora de aprobar los presupuestos, Espadas se aleja de su discurso más social y se alía con Ciudadanos para mantener un modelo de ciudad conservador y desigual. Como hemos podido ver desde el principio de su mandato, este PSOE no apuesta por el cambio", ha enfatizado Moreno.

Gracias a una "votación abierta" en la comisión de Hacienda, con la "oposición" del PSOE y de Ciudadanos, Participa dice que logró que se aprobaran medidas de "gran carácter social", como destinar 2,7 millones de euros al plan de Vivienda Digna o 250.000 euros para poner en marcha un parque de viviendas municipales para mujeres víctimas de violencia de género.

También, señala que se logró que se apostara por la creación de un cinturón hidroecológico en los parques del exterior de la ciudad o 600.000 euros para la conservación y mantenimiento de los colegios públicos. Participa asegura que, sin estas votaciones, tampoco se pondría en marcha la nueva biciestación de San Bernardo o el paquete de medidas en favor del uso de la bicicleta que exige 'A Contramano'.

"Ahora el PSOE no puede desvirtuar lo que se aprobó en la comisión. El PSOE no puede seguir gobernando como si estuviera en mayoría, sin apostar por las medidas de aquellos que le dieron la alcaldía", ha concluido Moreno.