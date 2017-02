Critican la "tardanza" con el indulto de Bódalo frente a los de "seis prevaricadores en lo que va de año"

15/02/2017 - 14:26

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y Jaén en Común (JeC) han lamentado la "tardanza" para resolver la petición de indulto para Andrés Bódalo --condenado a tres años y medio de prisión por agredir al que fuera teniente de alcalde de Jódar en una protesta de jornaleros en 2012-- frente a los dictados para "seis prevaricadores en lo que va de año".

JAÉN, 15 (EUROPA PRESS)

Lo han puesto de relieve el portavoz del SAT en Jaén, Francisco Moreno, y Alfredo Infantes, por JeC, que, junto a la portavoz del Círculo Municipal de Podemos, María José Madrid, y el coordinador provincial de IU, Francisco Javier Damas, han informado este miércoles de las próximas movilizaciones para reivindicar la libertad de Bódalo, en prisión desde el 30 de marzo de 2016.

"Queremos reflejar, aunque faltan muchos colectivos aquí, el apoyo de colectivos políticos y sociales que ha tenido", ha destacado Moreno, quien ha explicado que han comparecido ante la Subdelegación por ser el lugar desde el que partirá la manifestación del domingo --convocada tras serle denegado el tercer grado penitenciario--, sobre la que ha dicho esperar "una presencia importante" no sólo de autobuses desde diversos puntos de Andalucía, "sino que Jaén también se va a volcar".

Ha señalado, además, que la Subdelegación representa el Gobierno en Jaén y ha recordado que éste "tiene la petición de indulto parcial encima de la mesa". "Ha habido seis a prevaricadores en lo que va de año y esperamos que no sólo caigan para su lado, sino también para el lado del pueblo, de los trabajadores y que Andrés sea uno de los que disfrute de ese indulto", ha subrayado.

En esta línea se ha pronunciado el representante de Jaén en Común, agrupación por la que Bódalo fue concejal del Ayuntamiento de la capital hasta su entrada en prisión. Tras apuntar que los trámites están realizados y el "el expediente mandado en el Ministerio de Justicia", ha destacado que "sólo falta que se lleve a Consejo de Ministros y sea firmado".

Infantes ha dicho no entender "la tardanza en que ocurra" cuando hace unos días, por ejemplo, se fue concedido a funcionarios de Rota. ¿Por qué a unos sí y a Andrés no? Creemos que hay un componente político", ha afirmado no sin agregar que la solicitud, está "avalada" por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén, "la misma que le denegó el tercer grado", y también por el Ayuntamiento de Jódar tras aprobarse en noviembre "por mayoría absoluta" de los miembros del pleno.

Así las cosas, no aprecian "ninguna razón" para que no se le conceda el indulto parcial "ya", que sería "un paso más para el tercer grado".

Sobre esta decisión tomada a final de enero por la citada sala de la Audiencia, Moreno ha incidido en que Bódalo "está siendo juzgado con un sesgo político" y "perfectamente podría haber disfrutado" de ese régimen, pero buscan "dónde agarrarse para no concederlo", como "el argumento de no llevar la cuarta parte de la condena" cuando "faltaban ocho días para cumplirse".

Por su parte, la portavoz del Círculo Municipal de Podemos en Jaén ha denunciado la condena "desproporcionada" y "las irregularidades en todo el proceso" y ha asegurado que Bódalo "no está sólo" y "cuenta con el apoyo de los jiennenses, como se demostró en las elecciones del 20 de diciembre con 48.000 votos" como cabeza de lista de Unidos Podemos.

"CRIMINALIZACIÓN"

"Cuando se criminaliza la actitud reivindicativa de Andrés y en defensa de los que no tienen voz también, se está criminalizando el resto de personas que actuamos como Andrés", ha declarado Madrid, quien tampoco comprende "por qué se le ha denegado el tercer grado penitenciario cuando está integrado socialmente y ha cumplido ya una cuarta parte de la condena".

Finalmente, el coordinador provincial de IU, se ha preguntado "cómo puede ser que tras más de nueve años de Gürtel, más de ocho años de caso de los ERE con miles de millones defraudados no haya ningún político corrupto, ningún empresario corruptor en la cárcel y haya un sindicalista" en prisión.

"Es un ejemplo claro de cómo la justicia española es de pandereta, está hecha para los poderosos y cómo un sindicalista, un activista social por la lucha de los derechos de la clase trabajadora, está sufriendo en sus carnes la presión del estado", ha recalcado Damas, quien ha exigido su libertad, "que cambie este tipo de política" y "se actúe sobre los que están robando a este país".