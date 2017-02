Obra Social 'La Caixa' facilita más de 7.000 empleos a personas en riesgo de exclusión social en la Comunitat en 10 años

15/02/2017 - 14:31

La Obra Social 'La Caixa' ha facilitado 7.137 puestos de trabajo a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social en la Comunitat Valenciana a través del programa de inserción social 'Incorpora' que este año cumple su décimo aniversario.

VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en rueda de prensa el director territorial de Caixabank en la Comunitat, Bibiano Martínez, quien ha destacado que durante los años de crisis la entidad "redobló sus esfuerzos" para contribuir a lograr "una sociedad más justa y equitativa" que esté "más cerca de las personas que más lo necesitan" porque "el trabajo es el primer paso para dignificar a las personas", ha señalado Martínez.

En 2016, la entidad promovió la contratación de 1.418 personas en situación de vulnerabilidad en la Comunitat gracias a las 481 empresas colaboradoras del programa 'Incorpora'. Concretamente, el programa se dirige especialmente a personas con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes con dificultades para acceder a empleos exreclusos, víctimas de violencia de género inmigrantes, entre otros colectivos.

Uno de los beneficiarios del programa es José Fernández de 35 años, quien ha explicado que llevaba dos años en paro y gracias al programa ahora cuenta con un contrato de prácticas de 6 meses. "La empresa en la que trabajaba cerró y al buscar empleo me di cuenta de que no tenía experiencia ni formación para los empleos que hay ahora y necesitaba formación para eso", ha apuntado.

Por eso, decidió apuntarse a la bolsa de empleo Alboraya del programa y a través de 'Incorpora' estuvo mes y medio de formación teórica y práctica en Norauto donde ahora trabaja desde el mes de noviembre.

"Si no me hubiese presentado desde el programa no hubiera tenido el mismo efecto entregando el Currículum Vitae y hubiera sido una persona más de las que se presenta", ha destacado Fernández, quien ha agradecido a la entidad el "apadrinamiento" que hacen con los usuarios del programa.

De igual modo, el empleado del Grupo AZA José Vicente Roig ha valorado que, tras tres años parado, gracias al programa encontró un trabajo y ya lleva 10 años en el mercado laboral. "Entré en DHL, les gusté y hasta ahora", ha destacado.

Durante estos 10 años de 'Incorpora', 2.528 empresas se han comprometido con este proyecto de responsabilidad social. El trabajo en red entre el sector empresarial y el social es posible gracias a las 33 entidades y 18 técnicos de inserción laboral que trabajan en la Comunitat Valenciana.

LOS TÉCNICOS DE INSERCIÓN, UNA FIGURA CLAVE

Una de las claves del programa es que aborda la inclusión sociolaboral desde una perspectiva integradora. Así, los técnicos de inserción juegan el papel de nexo entre las necesidades de las empresas y los usuarios del programa, al mismo tiempo que ofrecen formación, acompañamiento y seguimiento laboral de las personas insertadas.

Así, cuando una persona se apunta a la bolsa para encontrar trabajo se le marca un itinerario y se le ayuda a trazar su camino a través de la formación y las prácticas en las empresas. "Trabajamos en paralelo con los demandantes de empleo y las empresas ofreciendo un itinerario de inserción sociolaboral para las personas que buscan trabajo y explicando a las empresas las ventajas de contratar personas con discapacidad, es decir, las oportunidades que ofrece trabajar en la compañía la Responsabilidad Social empresarial", ha explicado la coordinadora de Incorpora Comunitat, Maribel Caballer.

Preguntado por los motivos de las "reticencias" que pueden mostrar algunas empresas a la hora de contratar a personas con riesgo de exclusión social, el técnico del programa Raúl Torcal ha lamentado "el desconocimiento" existente sobre las cualidades que pueden aportar estas personas.

En este sentido, ha puesto como ejemplo un caso que les pasó la semana pasada en el que una de las empresa que les contactó porque necesitaba personal para el servicio de limpieza de oficinas, les pidió que la persona "no gritase" porque en el despacho se celebran reuniones.

"La persona va a trabajar igual que cualquier otra, el problema es que estamos ante un barrera a la que hay que dar golpecitos diariamente para tirarla", ha lamentado.

MÁS DE 132.000 INSERCIONES EN ESPAÑA

A nivel nacional, en esta primera década el programa ha facilitado el empleo a más de 132.443 personas. De esas inserciones, el 525 son mujeres y 48% hombres.

En cuanto a colectivos, el 30% se corresponde con personas con alguna discapacidad, y el 70% son personas en situaciones o en riesgo de exclusión social. Asimismo, en estos 10 años han colaborado en estas inserciones 40.930 empresas y se han implicado 364 entidades sociales en España.