Mercedes-Benz Fashion Week arranca este jueves con la presencia de destacados diseñadores y más patrocinio

15/02/2017 - 14:48

La pasarela de moda Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) arranca este jueves con la presencia de destacados diseñadores y tendrá récord de patrocinadores con un 33 por ciento más de marcas participantes en el evento que se celebra en Ifema.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Roberto Verino, Ulises Mérida, Hannibal Laguna, Francis Montesinos, Agatha Ruiz de la Prada, Ana Locking, Ángel Schlesser, Esther Noriega, Maya Hansen, Devota & Lomba y Custo Barcelona son algunos de los diseñadores que participarán con sus nuevas confecciones en la pasarela.

Junto a la constitución del Comité de Moda, la 65ª edición de MBFWM contará con otras incorporaciones y novedades, dirigidas a fortalecer su liderazgo como la mejor plataforma del diseño español y a afianzar su posición como uno de los referentes de la moda en el ámbito internacional.

Los desfiles de moda se celebrarán desde el viernes al 21 de febrero en el pabellón 14.1 de Ifema. Este jueves, la firma Desigual realizará un evento experiencial en el centro de Madrid en su tienda de la Plaza de Callao, que se prolongará hasta el 21 de febrero, con el que presentará a los consumidores y todos los amigos de la marca su colección Otoño/Invierno 2017/18.

Asimismo, el diseñador Roberto Verino vuelve a la pasarela madrileña, y celebrará también un desfile este jueves, en la Real Casa de Correos en el que presentará su colección de temporada, siguiendo la nueva tendencia 'See now, Buy now'.

Además de los 43 destacados creadores y marcas con desfile, quince jóvenes diseñadores exhibirán sus propuestas en el Showroom de Samsung Ego, en el Cibelespacio.

En lo que a diseñadores se refiere, Custo Barcelona, Marcos Luengo y Menchén Tomás participarán por primera vez en la MBFWM, contribuyendo a "reforzar el evento con sus nuevas propuestas".

Juan Vidal abrirá el calendario de desfiles de la 65ª edición de MBFWM con la presentación de su colección Otoño-Invierno 2017/18, el viernes en la sala Mercedes-Benz del pabellón 14.1 de IFEMA-Feria de Madrid.

En esta convocatoria, los desfiles de los diseñadores pertenecientes a la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) se extenderán por las cuatro primeras jornadas de la pasarela, alternándose con los de otros creadores no adscritos a la asociación, como son Alvarno, The 2nd Skin, Marcos Luengo, Jesús Lorenzo y Esther Noriega.

Como es habitual, el último día del programa de desfiles de MBFWM se dedicará al diseño emergente de Samsung EGO, que con sus grandes dosis de creación, constituye el verdadero motor creativo de la regeneración de la moda española. En esta convocatoria participarán 9 jóvenes creadores españoles -3 de ellos ya presentes en ediciones anteriores y 6 nuevos-, así como un diseñador internacional, Blikvanger, procedente de una de las pasarelas Mercedes-Benz del mundo.

Asimismo, como en ediciones anteriores, MBFWM contará con un programa 'off', que se desarrollará en distintos escenarios de Madrid, y que en esta ocasión incluirá siete desfiles. Jorge Acuña, La Condesa, 44Studio, Pepa Salazar, Palomo Spain y García Madrid son los diseñadores que presentarán sus colecciones en el off, a los que se sumará el desfile de alumnos de ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología.

PATROCINADORES

La pasarela cuenta con el apoyo de 24 firmas, líderes en sus respectivos sectores, frente a las 18 que patrocinaron el evento en su anterior edición. Mercedes-Benz, L'Oréal Paris e Inditex vuelven a ser, una vez más, sus principales patrocinadores.

También apoyan esta edición de la pasarela MBFWM como patrocinadores, las marcas Samsung, Anna de Codorniu, Solán de Cabras, Ciroc e Iberia --patrocinador de la nueva sala VIP--.

Asimismo, son colaboradores de esta edición Facebook, Instagram, el Hotel Barceló Torre de Madrid -hotel oficial de esta edición-, IED Madrid, Swarovski, ESNE, Rowenta, Kaiku Caffé Latte, Schweppes, Carlota y Cayetana Jewelry, Ribera de Duero y Rodilla -catering oficial de esta edición-. A ellas se suman otras marcas, como Pompeii -calzado oficial-, Car2go, Kaleos, Beauty&Go, y ABC Serrano.