El pdecat exige al gobierno explicaciones sobre las 'argucias' para incriminar a los pujol

15/02/2017 - 14:25

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El PDECat solicitó este miércoles la comparecencia del jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, y de la expresidenta del PP catalán Alicia Sánchez Camacho, para que expliquen su papel en la grabación de pruebas para incriminar a los Pujol, y registró preguntas sobre las argucias del excomisario José Manuel Villarejo para obtener información en este mismo caso.

El portavoz del grupo, Francesc Homs, y el diputado Sergi Miquel registraron tanto las solicitudes de comparecencia como las preguntas parlamentarias al hilo de la información publicada por el diario digital 'Público'.

Este diario asegura que Sánchez Camacho desveló a la Policía su célebre conversación en el restaurante 'La Camarga' con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola Victoria Álvarez que inició la investigación sobre la trama, y que Villarejo se hizo pasar por periodista para obtener información de ésta última.

El grupo nacionalista quiere saber si argucias como las de Villarejo "eran habituales", si "se siguen produciendo" y si el Gobierno "las tutelaba o no las conocía". Homs puso en relación esta revelación periodística con la del diario 'El Mundo' de que la Fiscalía General reclamó a las fiscales de la investigación sobre la 'trama Púnica' que no siguieran investigando al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y los supuestos incumplimientos de sentencias del Tribunal Constitucional y el Supremo, para concluir que es el Gobierno español, no el catalán, el que manipula la justicia.

Homs dijo que le sonroja la injerencia en el 'caso de Sánchez' y que está "muy preocupado" por la forma que tiene el Gobierno de entender la democracia que, añadió, trasciende a los independentistas y afecta a todo el mundo.

Por último, prometió que en la comisión de investigación sobre los presuntos manejos del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz para incriminar a dirigentes independentistas llegarán "a la X, al final de todo esto".

