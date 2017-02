La Fundació Miró rastrea las prácticas 'do it yourself' en artistas desde los 60

15/02/2017 - 15:06

La Fundació Joan Miró rastrea las prácticas 'do it yourself' iniciadas a partir de la década de los 60 hasta la actualidad de la mano de sesenta artistas como Gustav Metzger, Yoko Ono, Esther Ferrer, Joan Hernández Pijuan, Keith Arnatt y el mismo Miró, entre otros, han explicado la directora, Rosa Maria Malet, y el comisario de la muestra, Antonio Ortega.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

En la presentación de 'Autogestión', que abrirá sus puertas este jueves hasta el 21 de mayo en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, el comisario ha destacado las "actitudes y posicionamientos autogestionarios" de artistas contemporáneos que se empoderaron de su propio relato para velar por la autoridad de su obra.

En ellos, radica el origen del proyecto que arranca con el cubo blanco 'American Dino' de François Curlet que con un antena periscópica trata de de hacer esfuerzos para ponerse en contacto con el espectador de la exposición, dividida en cuatro zonas.

La selección de obras mostradas muestran una "gestualidad" propia que contrasta con dinámicas de mercado o con tendencias llevadas a cabo por artistas como Hernández Pijuan, quien del 70 al 73 abandonó el informalismo por propuestas detallistas evocadoras de René Magritte como 'Petit tall sobre 110 cm'.

Para el comisario, que ha insistido en que el concepto de autogestión se desmarca de la autorefinanciación y precarización, algunos de los pesos pesados del movimiento son Gustav Metzger y Yoko Ono, de los que se muestran trabajos, así como un cómic editado en forma de fanzine en el que Carla Fernández esboza la relación entre el arte y la vida en la obra de Metzger.

En un primer espacio se pueden ver ejemplos didácticos sobre posicionamientos autogestionarios con la instalación 'One hundred things that are certainly not art' de Cesare Pietroiusti, en que dos artistas catalanas han colaborado para recoger un centenar de objetos no artísticos entre vecinos del Poble Sec de Barcelona.

Una segunda sala explora ejemplos de gestos espontáneos de empoderamiento y contestación al sistema artístico con ejemplos como el de Hernández Pijuan, así como el de Michelangelo Pistoletto que con su 'Struttura parlare in piedi' elimina toda posibilidad de interpretación al indicar que su escultura es una estructura en la que apoyarse para charlar con otros y nada más.

Una de las gestualidades que condensan en gran manera el espírituo del proyecto es la de Keith Arnatt, a quien se le pidió una obra para una exposición de arte conceptual en Londres, y de forma educada pidió por favor no intervenir fruto de una decisión pensada y reivindicada que se recoge en un escrito en una pared de la Fundació Miró.

En un tercer espacio, se aborda el concepto de la autogestión desde la inclusividad, mientras que en el último espacio se aborda la naturalización que muchos artistas han hecho de los planteamientos del 'do it yourself'.

Siguiendo el espíritu de la muestra, el catálogo de la exposición se vende sin tapas para cubrirlo, que son precisamente el texto de sala que el visitante puede tener en mano para seguir el recorrido y que en una última vida sirve para completar de forma manual el catálogo de 'Autogestión'.

"NOTAS AL PIE" HECHAS A MANO

En esta línea, las cartelas preceptivas de las obras de arte, también se ven acompañadas con textos hechos a mano que sirven como "notas al pie" para aportar información y sensaciones sobre las piezas de una forma menos autoritaria.

Está hecha desde la emoción, tanto por parte del comisariado como por las obras de los artistas que cuidan, a menudo con una estética preciosista, su pieza como una acción protesta por la situación del mercado del arte.