La venezolana Gabriela Montero clausura el ciclo de piano del Teatro Maestranza

15/02/2017 - 15:19

Llega a Sevilla para conciliar el piano de Schubert y Schumann con su pasión por improvisaciones a partir de temas solicitados por el público

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

La pianista Gabriela Montero (Caracas, 1970) es una de las escasas intérpretes de música clásica que acepta improvisar sobre temas propuestos por el público, algo que hará en la segunda parte de su recital, que tendrá lugar el próximo domingo 19 de febrero, a las 20,30 horas, dentro del ciclo de piano del Teatro Maestranza de Sevilla. En la primera parte de este recital se podrá disfrutar de los 4 Impromptu D. 899 de Franz Schubert y el Carnaval Op. 9 de Robert Schumann.

Ganadora de un Grammy Latino al mejor álbum de música clásica en 2015, así como de otros numerosos y prestigiosos premios, dio su primer recital público a los cinco años. Según un comunicado, a los ocho años hizo su debut con orquesta en su Caracas natal, por lo que le concedieron una beca para estudiar en EEUU. Continuó sus estudios con Hamish Milne en la Royal Academy of Music de Londres.

Además de por sus brillantes interpretaciones del repertorio clásico para piano, Gabriela es también célebre por su habilidad para improvisar, componer y tocar obras nuevas en tiempo real. Su extraordinario talento para la improvisación le han permitido ganarse devotos seguidores por todo el mundo. En sus recitales, a veces, invita a una persona del público a que le tararee una canción: luego, ella la versiona a su modo sobre el piano.

Ha actuado en salas y prestigiosos teatros de Viena, Berlín, Frankfurt, Leipzig, Múnich, Sydney o Ámsterdam; en los Festivales de Edimburgo, Salzburgo, Ravinia, Tanglewood, Aldeburgh o Lugano y con muchas de las mejores orquestas del mundo, filarmónicas de Los Ángeles, Nueva York, Liverpool; las Sinfónicas de Chicago, San Francisco, Houston, Toronto, la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, la Academy of St Martin in the Fields, la Orquesta de Cleveland, la Orquesta de la Komische Oper Berlin, o la Vienna Symphony, entre otras. Firme defensora de los derechos humanos, recientemente ha sido nombrada Cónsul Honoraria por Amnistía Internacional.

Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Teatro o bien en www.teatrodelamaestranza.es y los precios oscilan entre los 16 euros para paraíso y los 30 euros para patio.