Un sistema de seguridad impide acceder al Falla para el Concurso de Carnaval con entradas compradas en reventa

15/02/2017 - 15:29

Un sistema de seguridad impide acceder al Gran Teatro Falla para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) con entradas compradas en reventa, ya que la empresa española Impronta ha señalado que ha creado una "innovadora" aplicación informática que lee al mismo tiempo la entrada del usuario que accede al Teatro y el DNI para garantizar que es la misma persona que la compró.

CÁDIZ, 15 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la empresa en una nota, esta nueva App creada por Impronta, ha desarrollado los mismos sistemas de seguridad que utilizan las aduanas de todo el mundo para poner en marcha el control en tiempo real de los usuarios que acceden a un evento, que permite la lectura de su documento de identidad con la misma velocidad con que se leen las entradas.

Así, según ha explicado, el control ya no es visual, comparándose el DNI directamente y al instante con la información contenida en la base de datos de venta, lo cual anula el fraude de la edición de datos y detecta que la entrada pertenece a otro comprador.

De este modo, según ha indicado, se garantiza la entrada nominativa del comprador y se impide que los operadores de reventa compren entradas a través de Internet para desviarlas a portales donde se ponen a precios mucho más elevados.

La empresa ha señalado que el sistema se ha puesto en marcha en las sesiones de preliminares y han permitido identificar desde el primer día entradas fraudulentas. No obstante, ha recordado que este sistema de control de accesos, combinado con los sistemas de control de venta que se compatibilicen, no bloquea situaciones especiales como el regalo de entradas y por el contrario abre la puerta a nuevos servicios ticket less, lo que "aumenta la seguridad de los compradores y evita la picaresca y prácticas ilegales".

Impronta Soluciones es una compañía de desarrollo de tecnología y software, nacida en el año 2004, y cuenta con tecnología propia de venta de entradas y control de accesos: JANTO ticketing. Sus números arrojan unas ventas de nueve millones de entradas con un volumen de 150 millones de euros en el año 2016.