Baltar aboga por revisar los conciertos sanitarios y hacer una "puesta al día" con la ley de contratación pública

15/02/2017 - 15:33

El consejero de Sanidad avisa de que el SCS no está preparado para una "sobredemanda" de servicios debido al envejecimiento demográfico

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, ha afirmado este miércoles que va a proseguir con el plan iniciado por el anterior consejero, Jesús Morera (PSOE), para revisar los conciertos sanitarios y hacer una "puesta al día".

En una comparecencia parlamentaria, ha dicho que su equipo está dispuesto a "rematar" el trabajo iniciado en la Consejería, y en esa línea, ha advertido de que una auditoría --rechaza ya en el Parlamento--, podría "ralentizar" el proceso ya que exigiría un "sobreesfuerzo terrible".

Baltar ha desgranado sus planes al frente de la Consejería que pasan por "colocar a las personas en el centro" del sistema y aportar por "gestores profesionales" y una distribución de recursos humanos "adaptada" al sistema.

En esa línea, ha apuntado que va a haber una "revisión" del plan de Recursos Humanos y un fomento de la "estabilización laboral" que pasa por acabar la OPE de 2017 y cerrar la convocatoria de ejercicios 2015 y 2016 antes de final de año.

Asimismo, ha planteado un plan de formación continuada para directivos, buscar nuevas formas de prestación del servicio con innovación y vías de financiación alternativas y garantizar la sostenibilidad del sistema público.

Sobre las listas de espera, no ha ocultado que es "uno de los mayores retos" de su departamento, que va a enfrentar con la optimización de los recursos ampliando horarios y actividad o potenciando la teleconsulta, donde ha destacado que el Hospital de La Candelaria (Tenerife) es un "modelo" a imitar.

Baltar ha apoyado también la puesta en marcha del Plan de Urgencias, un plan de infraestructuras sanitarias y una política de incentivos ligada a las necesidades de los pacientes y los profesionales.

En este punto, ha criticado que haya "desigualdades" en el sistema porque en algunos servicios donde se ha inyectado más dinero no se han obtenido buenos resultados. "Soy un convencido de que para poder pedir, hay que demostrar que todo lo que pedimos obtiene resultado, y hay resultados dispares".

POR QUÉ HAY PEORES RESULTADOS CON MÁS DINERO

El consejero ha puntualizado que no viene "a inventar nada" ni tiene la "caja de Pandora" para resolver todos los problemas sanitarios, pero se han preguntado por qué hay programas "que no funcionaron" o ha caído la actividad ordinaria si se incrementaron los recursos. "No todos los problemas tienen solución poniendo más dinero", ha agregado.

Sobre la profesionalización de los directivos, ha admitido que ha cambiado algunas "cabezas" porque es necesario renovar y hay momentos en que se "cumple ciclo", al tiempo que ha dicho que se hará un esfuerzo para intensificar su formación continuada .

Asimismo, y de cara al futuro, ha alertado de que habrá una "sobredemanda" de servicios sanitarios en los próximos años por el "envejecimiento" de la sociedad canaria y para que el SCS ahora mismo no está preparado.

El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha pedido a Baltar que empiece a trabajar ya en el próximo Plan de Salud, que arrancaría en 2018, dado que la sanidad canaria pasa por una "notable crisis" debido a que los usuarios "desconfían".

Ha comentado que el sistema se descapitaliza y las urgencias están colapsadas, resaltando que durante la crisis, ha crecido el negocio de los seguros sanitarios privados y en capas laborales "humildes". "La sanidad tiene un problema grave de credibilidad", ha señalado.

Rodríguez ha dicho que es "preocupante" el grado de desmotivación de los trabajadores sanitarios porque "están pagando los platos rotos" de la "infrapresupuestación" del sistema --casi 200 millones menos del gasto real-- con pérdida de derechos y sobrecarga de trabajo.

NC CRITICA A LOS NUEVOS DIRECTIVOS DE LOS HOSPITALES

"Hacen falta equipos profesionales al frente de los hospitales", ha remarcado, criticando que se ha puesto a personas "vinculadas al partido de turno" o porque es "amigo de alguien". Por ello, ha solicitado que las direcciones de los hospitales públicos salgan a concurso, tal y como se ha hecho en Cataluña.

Para Rodríguez, hay que auditar los conciertos privados, y en ese sentido, ve una "torpeza política" que los grupos lo hayan impedido en el Parlamento porque parece que la sanidad privada "tiene algo que ocultar".

Marcos Hernández, del Grupo Socialista, ha reconocido los problemas de las listas de espera, la satisfacción de los usuarios y la mala planificación, poniendo como ejemplo que durante muchos años no hubo Plan de Salud de Canarias.

Ha comentado que "con menos no se puede hacer más", y por ello, ha lamentado los "escasos" recursos procedentes del Estado ya que la situación "no es deseable" con las listas de espera, para lo que pide derivar a la privada solo cuando el sector público esté al límite.

Asimismo, ha dicho que si hace al menos "la mitad" de lo que hizo el anterior consejero, Jesús Morera, "tendrá éxito seguro", y le ha pedido concreción con el proyecto del Hospital del Sur de Tenerife, bloqueado por Sacyr.

"Espero que no se encuentre con palos en las ruedas dentro del Gobierno", ha explicado.

Juan Márquez, de Podemos, ha reclamado potenciar la Atención Primaria para "descargar" la presión de la atención especializada, y se ha preguntado si la "externalización" genera beneficios, resaltando que el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria "recuperaría dinero" si retomara la medicina nuclear.

LAS LISTAS DE ESPERA SON UNA "HEMORRAGIA", SEÑALA EL PP

Por el Grupo Popular, Zacarías Hernández ha dicho que es "prioritario" acabar con la "hemorragia" de las listas de espera, que afectan a más de 38.000 pacientes, un 7,5% más que en 2015. "No la vamos a curar ni con tiritas ni con agua oxigenada", ha señalado.

En su opinión, la sanidad está en una "crisis permanente" y en un contexto político de minoría en el que Baltar "tiene que convencer" al presidente canario de obtener más recursos económicos. "Esto se le ha ido de las manos al señor Clavijo", ha agregado.

Elena Luis, del Grupo Nacionalista, ha avalado la 'hoja de ruta' trazada por el consejero de "dialogar, dialogar, dialogar" y mejorar la eficiencia del sistema porque los recursos "son escasos". "No es tarea fácil", ha destacado.

Ha lamentado que las listas de espera hayan aumentado en 2016 y se ha posicionado en contra de la creación de un servicio de urgencias "paralelo" porque complica la situación, al tiempo que ha pedido un "esfuerzo" para dotar a las islas periféricas de especialistas médicos.