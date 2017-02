Jeremy MacClancy imparte este viernes en el Museo del Carlismo la conferencia titulada 'El carlismo rural'

15/02/2017 - 15:40

Es la segunda conferencia del ciclo en torno a la exposición temporal 'Montejurra. La Montaña Sagrada'

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

Este viernes, 17 de febrero, tendrá lugar en el Museo del Carlismo, la segunda conferencia del ciclo organizado con motivo de la exposición temporal 'Montejurra. La Montaña Sagrada', que será impartida por Jeremy MacClancy con el título 'El carlismo rural'.

Jeremy MacClancy es profesor de Antropología en la Oxford Brookes University. Dentro de sus líneas de investigación, ha centrado su interés en el carlismo, al que en el año 2000 dedicó el libro The decline of carlism: Anthropology and History in northern Spain, 1939-1995, (La decadencia del carlismo: Antropología e Historia en el norte de España, 1939-1995), Reno, University of Nevada Press.

Asimismo, participó en 2008 en las II Jornadas de Estudios del Carlismo con una ponencia titulada 'An anthropological approach to carlist ritual: Montejurra during francoism'( 'Una aproximación antropológica al ritual carlista: Montejurra durante el franquismo'). Actualmente, entre sus temas de trabajo se encuentra la dimensión antropológica de la obra de Jorge Oteiza.

La conferencia, que dará comienzo a las 19 horas, es de acceso libre, hasta completar aforo. El resto de conferencias tendrán lugar los días 24 de marzo, 21 de abril y 5 de mayo, a cargo de Iosu Chueca, Francisco Javier Caspistegui y Ramón Massó, respectivamente.

Igualmente, el Museo del Carlismo ha organizado dos visitas guiadas a la exposición temporal 'Montejurra. La Montaña Sagrada', los días 18 de febrero, sábado, a las 17.30 horas, y 19 de febrero, domingo, a las 11.30 horas. Ambas visitas guiadas serán en castellano.