Fragoso tacha de "broma" el anuncio del PSOE de Badajoz sobre una moción de censura y se muestra "muy tranquilo"

15/02/2017 - 15:56

El alcalde de Badajoz, el 'popular' Francisco Javier Fragoso, ha tachado de "broma" el anuncio del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, sobre la posible presentación de una moción de censura y se ha mostrado "muy tranquilo" y "tremendamente respaldado por los ciudadanos" por su resultado electoral, con "miles de votos de diferencia" con el PSOE en las municipales de 2015.

BADAJOZ, 15 (EUROPA PRESS)

"A mí me parece todo esto una broma, así lo tengo que manifestar, esto no me parece serio", ha recalcado Fragoso, que se ha mostrado "absolutamente tranquilo" y ha defendido que tiene que hacer lo que le han pedido los ciudadanos: "gobernar esta ciudad, intentar cada día mejorarla, que es a lo que me tengo que dedicar".

Así, ha dicho que "no" puede "perder" ni un "gramo" de su tiempo y ha criticado que cada "ciertos meses se le ocurra a la gente una feliz idea", porque "además hay una incongruencia" en este asunto en el que "alguien dijo no hace mucho" que las mociones de censura "no se anuncian, se presentan", pero el portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, "se dedica a irlas anunciando cada dos meses".

A preguntas de los periodistas sobre la posible presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento de Badajoz tras recibir a alumnos de ITAE-eMBA Internacional Hispanoluso, el regidor 'popular' ha insistido en que respeta la "voluntad de cada uno" y ha abogado por "buscar los espacios de consenso" en la ciudad, aunque ha añadido que "parece que hay quien no quiere buscar espacios de consenso" y "lo que busca es, cada cierto tiempo, generar elementos de tensión que impidan el consenso".

Ha agregado que "ahora" que ha anunciado que se va a "poner" con los grupos a trabajar en los presupuestos municipales para 2017 le anuncian la moción, "será porque no quieren sentarse a hablar", ha comentado, para insistir en que está "muy tranquilo", que lo puede "prometer" y que tiene "muchísima ilusión" por las cosas en las que están "embarcados" en la ciudad tras unos años "difíciles" en los que se ha conseguido avanzar en "retos importantes".

Entre estos retos ha citado que están "a punto" de abrir el Párking Conquistadores o la obra, con una cuantía superior a los 60 millones de euros, de aguas en la ciudad, que se han acabado los trabajos en Puerta Trinidad o que la ciudad ha conseguido los fondos DUSI.

De este modo, Fragoso ha hecho hincapié en que él "está a lo que tiene que estar, que es a intentar cada día, con sus errores, afrontar los problemas de los ciudadanos" y "poner las soluciones que modestamente desde esta Alcaldía se pueden hacer".

También se ha referido a "proyectos de ilusión" como que los Carnavales de Badajoz o su Semana Santa sean declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional y que a "eso" es a lo que se dedica, por lo que "no" puede "estar a los dimes y diretes".

ESPACIOS DE CONSENSO

"Entenderán ya y habrán entendido por qué me es muy difícil llegar a acuerdos por ejemplo con el PSOE en Badajoz, porque están a otra cosa, yo que consigo llegar a acuerdos con el PSOE a todos los niveles, en la Comunidad Autónoma, en la diputación, siendo oposición, siendo gobierno, me he encontrado con un personaje aquí en Badajoz con el que parece que solo le obsesiona una cosa, que es ser alcalde de la ciudad incluso no ganando las elecciones", ha aseverado a los periodistas.

En esta línea ha dicho sobre Ricardo Cabezas que "tiene muchas prisas" que "posiblemente nacen de algún elemento de inseguridad que él tenga" y "piense que es que no va a ganar nunca las elecciones en Badajoz", por lo que ha considerado que, cuando uno saca casi 10 puntos menos que el que las ha ganado, debe "intentar ganarse la confianza de los ciudadanos para ser alcalde" y "no intentarlo hacer por otras vías" y por "una vía que no es muy natural".

Así y sobre el hecho de que, para que prospere la moción de censura el PSOE debe, entre otros aspectos, contar el apoyo de Podemos Recuperar y Ciudadanos, Francisco Javier Fragoso ha aseverado que a Cabezas "se le olvida" que "a veces la aritmética está reñida con la ética" y "la aritmética no justifica todo lo que uno haga".

CONVERSACIÓN CON BORRUEL

De esta manera, Fragoso ha reiterado que está "tranquilo" ante la posible presentación de una moción de censura porque este pasado martes a las 14,00 horas le visitó en su despacho el portavoz de Cs, Luis García-Borruel, para decirle que "se estaba hablando de ese rumor" y que seguía "en las mismas condiciones que habían planteado siempre: que son dos condiciones".

"Uno que se pudiera mostrar que somos unos corruptos y dos que se lo autorizara la dirección de su partido y ninguna de esas dos condiciones se cumplen y que estuviera tranquilo", ha continuado el alcalde, para quien estas declaraciones de Cabezas "se pueden entender más en un debate interno del PSOE" porque el portavoz o la concejala socialistas Ricardo Cabezas y Maribel García "son 'sanchistas' acérrimos" y "parece que hay otra parte que no son tan 'sanchistas'".

Al respecto, ha dicho que Cabezas está "a ver cómo con los gestos se gana uno las bases", pero ha advertido que "con la ciudad de Badajoz no se juega" y "para sus cuitas internas que a ser posible no" meta a la capital pacense "en caminos" donde pierdan meses y sea "imposible" sentarse a hablar "porque ellos tengan la moción de censura encima de la mesa". "Si quieren gobernar que lo hagan ya, están perdiendo el tiempo", ha dicho.

Además y sobre las "grandes aportaciones" de Ricardo Cabezas a la ciudad ha afirmado con ironía que "solo" le recuerda dos titulares y ambos sobre la moción de censura, a la vez que ha incidido en la importancia de "trabajar por Badajoz" y le ha tendido la mano para "hablar de cosas importantes" porque "alguien que aspira a ser alcalde de su ciudad no tiene que aspirar a serlo por la puerta de atrás y sin votos" sino "ganándose el liderazgo de la propia de la ciudad".

Y Fragoso, ha recalcado, se siente "tremendamente respaldado por los ciudadanos" por su resultado electoral con "miles de votos de diferencia" con el PSOE y "legitimado" para ser alcalde de su ciudad y, además, tras los siguientes comicios a las municipales, el PP "se siente tremendamente respaldado por el electorado en la ciudad de Badajoz".

También ha tenido palabras el alcalde para la Junta de Extremadura que, a su juicio y junto al PSOE, está "pegando leches por todos lados a la ciudad" y ha incidido en que "a lo mejor les interesa un alcalde del PSOE sumiso aquí" para poder llevar a cabo "esa línea estratégica que tienen marcado" y "prefieren" un regidor que "no se queje" porque la terminal ferroviaria "no siga para adelante" o porque "quiten" Contempopránea, acerca de lo cual ha asegurado que "no" pide que le "a nadie le quiten nada" pero tampoco quiere que se lo "quiten" a él.

Finalmente y sobre los presupuestos municipales Fragoso ha comentado que es "imposible" hablar con quien está hablando de una moción de censura "desde hace tres meses" y se ha mostrado "dispuesto a hablar con todo el mundo" pero que "no hay voluntad".

Por último ha adelantado que ha "quedado" con Borruel "en estas semanas en hablar de datos concretos" y que las relaciones con Cs están "en expectativas de destino", porque "ahí sí hay voluntad por hablar", así como que "no" se cierra "a ningún tipo de acuerdo" presupuestario pero "no" va a hacer "una negociación tripartita" con los tres grupos de la oposición.