Arzobispo Toledo lamenta que ser religioso no esté bien visto entre los jóvenes: "Creer en Jesucristo levanta sospechas"

15/02/2017 - 16:25

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha lamentado la visión de la sociedad sobre los jóvenes que van a Misa y son religiosos pues, en su opinión, son tachados "de estar mal de la cabeza". "Se puede creer en los astros, en los adivinos, en la magia blanca o negra, se puede no faltar al "rollo" del viernes o del sábado, pero creer en Jesucristo levanta sospechas", ha sentenciado.

TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)

En su escrito semanal, recogido por Europa Press, se dirige a los cristianos que "no van a misa el día del Señor", señalando que "no es un grupo definido, pero son muchos, sobre todo jóvenes, los que cada domingo no se reúnen con los demás cristianos para celebrar la memoria de Jesucristo".

El primado toledano ha criticado que "la superstición está mejor vista que la verdadera religión" en la sociedad actual. "Es duro, pero es verdad", ha afirmado.

"¡Cómo me gustaría despertar en los cristianos, sobre todo en los jóvenes, una estima y valoración personal de la Eucaristía dominical como una necesidad para la propia vida! Esa es la cuestión", ha anhelado el arzobispo de Toledo.

Lo primero y principal, a su parecer, "es desarrollar conscientemente en sacerdotes, educadores cristianos, padres y madres de familia una valoración mucho más positiva de la riqueza inestimable de la Misa dominical".

También ha tildado de "nefasto e hipócrita" el "mal ejemplo de padres, que quieren que sus hijos hagan la primera comunión y no van nunca a Misa ni enseñan a sus hijos a esa celebración", y ha criticado igualmente "si el mal ejemplo viene de maestros cristianos y catequistas, y de sacerdotes que no resaltan constante y suficientemente la riqueza del Santo Sacrificio".

Finalmente, ha indicado que "nada es comparable al día del Señor y a la Eucaristía que, en domingo o sábado en la tarde, celebra la Iglesia": "La Eucaristía salva a la comunidad reunida, a veces empobrecida y colonizada por las ideas y las costumbres de una sociedad de la indiferencia religiosa y del desconcierto", ha concluido.