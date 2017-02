(vídeo) espinar dice que errejón se equivoca si plantea un “reparto de cuotas” en podemos

El secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, manifestó este miércoles que "se está equivocando" quien en su partido plantee un "reparto de cuotas" tras la asamblea de Vistalegre II, refiriéndose así a la reclamación del secretario Político de la formación, Iñigo Errejón, para que el 40% de los puestos de la nueva Ejecutiva los ocupen personas vinculadas al proyecto que el defendió en el congreso estatal.

Espinar, en una entrevista con Servimedia, Espinar, que también es portavoz de su partido en el Senado, aseguró que "quien ponga el foco en que 'a mí me eligieron por no sé qué lista y entonces no sé qué porcentaje me toca' se está equivocando de medio a medio".

"Lo que nos está pidiendo la gente no es que seamos un partido de cuotas", afirmó Espinar, quien sostuvo que los inscritos quieren enviar a sus dirigentes el siguiente mensaje: "Ya habéis tenido el debate, además lo habéis escenificado muy por encima de lo deseable, zanjadlo ya y poneros a currar".

NO REPETIR "ERRORES"

En todo caso, el líder de Podemos en Madrid sostuvo que Errejón "es un compañero estupendo sobre el que no voy a hacer ninguna declaración más", pero insistió en que no cree "en la política como un reparto de cuotas". "Eso se hace en el PSOE cuando hace un Gobierno", afirmó.

Añadió que la formación morada ya ha cometido "errores" suficientes antes de Vistalegre II, por lo que no debe actuar igual para elegir a la nueva dirección. "Es una piedra en la que no vamos a volver a tropezar. Ya hemos tropezado, nos hemos caído de cara y nos hemos roto los dientes", remarcó.

Por este motivo, Espinar, de cara al Consejo Ciudadano que su partido celebra este sábado, abogó por crear "equipos de trabajo con los que todo el mundo se sienta cómodo" y que sean "útiles".

Respecto a cómo debe utilizar Podemos su presencia en las instituciones, que fue uno de los debates previos a la asamblea estatal, dijo que la presencia en el Parlamento debe servir "para que ganemos credibilidad como futuros gobernantes y que seamos capaces de trabajar en la línea de eso que hemos llamado movimiento popular".

