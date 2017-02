Ciudadanos Badajoz no ha "planteado" ni "decidido" apoyar ninguna moción de censura en el ayuntamiento "de momento"

15/02/2017 - 17:12

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Luis García-Borruel, ha apuntado que desde su formación no han "planteado" ni "decidido apoyar ninguna" moción de censura "de momento", aunque ha avanzado que si "se demuestra que hay corrupción" en el consistorio, "automáticamente" llevaría el asunto ante la dirección nacional de la formación naranja.

BADAJOZ, 15 (EUROPA PRESS)

"Nosotros no tenemos ninguna postura", ha subrayado García-Borruel, quien ha añadido que ha sido el PSOE el que ha decidido impulsar una moción de censura cuyos argumentos escuchará cuando se reúna con los socialistas.

Así, ante el anuncio realizado por el portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, y sobre los "condicionantes" de C's para apoyar la moción de censura, García-Borruel ha recalcado que en la formación naranja hay "una línea" que "es básica que es la corrupción". "Si aquí se demuestra que hay corrupción yo automáticamente llevaré la documentación a mi partido y decidiremos lo que tengamos que decidir, pero vamos que no es una cuestión de Ciudadanos", ha insistido.

De este modo, ha defendido que Ciudadanos "está en la misma posición" y "en el mismo sitio" que cuando se presentó a las elecciones municipales, y ha reiterado que su formación va a "seguir en la misma situación que ahora", porque "esté el PP" o "esté el PSOE" continuarán en la oposición.

Sin embargo, ha remarcado que "si se dan las condiciones" que consideren "suficientes para apoyar una moción de censura la decisión no" la va a tomar él, sino su partido a nivel nacional. En este caso, iría a su partido para plantear las "condiciones" del PSOE para apoyarla. Una postura que, según ha advertido, "lo sabe el PSOE desde el minuto uno".

INDICIOS DEL PSOE

Interpelado por los indicios de corrupción que el PSOE pretende presentar ante la Fiscalía, Luis García-Borruel ha replicado que "no" los conoce" y que desde su grupo estudiarán el caso y en función de lo que vean tomarán una "decisión" que "en este momento" no está "tomada".

Por tanto, la moción de censura es "una situación que propicia el Partido Socialista", quien deberá hablar con Ciudadanos y "convencer de todas aquellas cosas que ellos dicen".

Sobre "otros temas" ha abogado por obligar al alcalde, Francisco Javier Fragoso, a que "de alguna manera se reúna con los grupos políticos y procure sacar las cosas que son buenas para la ciudad con todos los grupos políticos y no con grupitos y tirando de uno y tirando de otro" y ha sostenido que Fragoso se está "equivocando" cuando dice que no se va a reunir con los tres grupos a la vez.

"Eso es una decisión del alcalde pero yo creo que está equivocado, yo creo que está absolutamente equivocado. El alcalde tiene que reunirse con los grupos políticos de la oposición porque no tiene mayoría absoluta y los grupos políticos de la oposición lo que hacen es aportarle ideas, que yo creo que eso es bueno, y eso es lo que el alcalde debe hacer", ha defendido Borruel, que ha aseverado que con C's "no se va reunir" porque "no ha cumplido sus compromisos".

En relación a Fragoso y a la conversación que han mantenido ambos este pasado martes en el despacho de Alcaldía según el primer edil, Luis García-Borruel ha aclarado que ha ido a decirle que Ciudadanos no presenta la moción de censura y que había recibido "rumores" en este sentido, así como que desde su formación "en ningún momento planteado la moción de censura" ni han "decidido apoyar ninguna de momento", pero que no se habló "más ni de presupuestos ni de nada".

En otro orden de asuntos y sobre si está dispuesto a negociar los presupuestos municipales para 2017, Borruel ha trasladado a Fragoso que los presente y los negocie y que es lo que están "esperando" los grupos de la oposición, a la vez que ha apostillado: "si es que el problema de todo esto viene de que él no negocia nada".