IU acusa a la Junta de hacer "publirreportajes" sobre la sanidad andaluza y pide que escuche a los ciudadanos

15/02/2017 - 17:14

La portavoz de Salud de IULV-CA en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, ha criticado este miércoles que el Gobierno andaluz "escribe mejor que gobierna" porque "siempre hace un relato publicitario de todos los planes, programas o actuaciones que están en marcha o que son de inminente aplicación", de manera que le ha reclamado que reflexione y escuche a los ciudadanos, en lugar de dedicarse a hacer "publirreportajes" sobre la sanidad andaluza.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

En el Pleno del Parlamento andaluz, Nieto ha saludado que se celebre un debate general sobre la situación de la sanidad andaluza, con el que entiende que el Gobierno andaluz "abandona la arrogancia" con la que valoraba las manifestaciones que se han sucedido en distintas ciudades andaluzas. No obstante, ha criticado que el consejero del ramo, Aquilino Alonso, "rara vez" haga una reflexión profunda sobre lo que la Junta no hace bien y por qué el servicio sanitario no satisface las necesidades cotidianas de los ciudadanos.

Así, ha advertido que es difícil encontrar una solución a los problemas del sistema sanitario "sin cuestionar el modelo diseñado desde Europa para afrontar la financiación de los servicios públicos", a la par que ha criticado que el Gobierno andaluz "se apunta a la disparatada teoría de que se puede hacer más con menos, algo que es imposible desde el punto de vista sanitario y matemático". "Esa decisión de controlar el déficit público ha resultado equivocada porque está disparado y los servicios públicos precarizados", ha advertido.

A su juicio, con el control del déficit "pierden los servicios públicos y la ciudadanía" pero "gana la privada" pues, según ha señalado, "mientras la pública pierde un 11 por ciento de inversión, la privada se incrementa en un 16 por ciento, también en Andalucía". Además, como ha explicado la parlamentaria de IU, también han salido ganando las empresas farmacéuticas, "cuyo gasto se ha incrementado en todas las comunidades".

"Parece que sí hay algunos operadores del mercado que se benefician de las decisiones políticas equivocadas que ponen en riesgo la titularidad pública de la sanidad", ha advertido Nieto, antes de apuntar que en Andalucía "han saltado todas las alarmas y el sistema está colapsado".

PIDE REPLANTEAR LOS CONCIERTOS PRIVADOS

En este sentido, ha achacado esta situación al "cansancio" de los profesionales y a que los usuarios "sufren esas carencias en la atención más inmediata", a la par que ha incidido en que "la precariedad que ya se cebaba con el personal sanitario de la Junta antes de la tasa reposición y los desmanes del decreto del 2012".

Tras censurar la falta de participación de profesionales y usuarios en las decisiones de la Junta, que se "endurezcan" los organigramas con "comisarios políticos" y que se "alejan los controles de la optimización de los servicios", Nieto ha criticado que se considere cada servicios "como una unidad de gasto", de manera que también ha reclamado que el Gobierno andaluz replantee los conciertos con las empresas privadas.

"Necesitamos recuperar algunas cosas que la Junta tienen teorizada", ha sostenido la diputada andaluza de IU, que ha instado a la Junta a reflexionar sobre sus prioridades y objetivos, pues entiende que los planteamientos que hace "no describen cómo vive la gente la sanidad andaluza día a día".

Con todo, Nieto ha advertido que este debate será fracaso si el PSOE-A "se quedan en un publirreportaje y no es poroso a las reclamaciones de los territorios y de toda la sociedad andaluza" porque "para defender la sanidad no solo hay que hablar de ellas ni torturar estadísticas sino que hay que impugnar el modelo económico".