La Sala Cuarta Pared acoge de jueves a sábado un espectáculo de danza contemporánea inspirada en El Bosco

15/02/2017 - 17:23

La Sala Cuarta Pared acoge desde jueves y hasta el sábado un espectáculo de danza contemporánea inspirada en El Bosco, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El director de la Oficina de Cultura y Turismo, Jaime de los Santos, ha participado este miércoles en la presentación de 'Give me a reason to live', un espectáculo de danza sin límites protagonizado por la coreógrafa y bailarina Claire Cunningham.

Este solo de danza, que forma parte de la programación del XXXIV Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid, podrá verse en la Sala Cuarta Pared a las 21 horas.

Durante la presentación, Jaime de los Santos ha destacado "la valiosa colaboración establecida entre la Comunidad de Madrid y una institución de la categoría del Museo del Prado, que permite ofrecer al público nuevas vías artísticas, nuevas experiencias y nuevas formas de expresión contemporáneas e integradoras".

Terminada la rueda de prensa, Cunningham ha ofrecido una performance en la Sala de las Musas del Museo del Prado, abierta a público y medios de comunicación, tras la cual Jaime de los Santos ha señalado "la relevancia y la singularidad de este aclamado solo inspirado en El Bosco, y la valentía de Cunningham al bailar más allá de los límites".

La coreógrafa escocesa explora su discapacidad motriz en un solo inspirado en el pintor holandés Hieronymous Bosch (conocido como El Bosco), poniendo en pie una pieza descarnadamente bella sobre la transcendencia y la lucha.

Con 'Give Me a Reason to Live' Cunningham investiga la imaginería de las personas con discapacidad en las pinturas apocalípticas de El Bosco, para cuestionar nuestras actuales perspectivas sobre la alteridad y la diferencia.

'Give Me a Reason to Live' "profundiza en cuestiones como la presencia y la confrontación con el otro y lo diferente con gran fuerza y autenticidad". El resultado es un trabajo "de gran impacto para el espectador".

"Contemplando la fortaleza física de Cunningham a la vez que su total desnudez emocional, el público asiste a un viaje interior y de reflexión sobre la empatía, la simpatía o la indiferencia hacia el otro, en el que la artista se muestra abierta y desgarradamente íntima y generosa", ha informado el Ejecutivo autonómico.

LA DANZA COMO EXPLORACIÓN DE LOS LÍMITES DEL CUERPO HUMANO

Claire Cunningham es una intérprete y creadora de espectáculos multidisciplinares afincada en Glasgow (Escocia). Formada inicialmente como cantante de música clásica, en 2005 empezó a dedicarse profesionalmente a la danza después de trabajar con el coreógrafo norteamericano Jess Curtis.

Curtis despertó su curiosidad hacia el gran potencial comunicativo del movimiento y de su cuerpo y esto la llevó instintivamente a desear recorrer su propio camino.

Partiendo de su autoidentificación con la discapacidad, el trabajo de Cunningham se basa en el estudio y en el uso y mal uso de sus muletas, así como en la exploración del potencial de su físico, rechazando conscientemente las técnicas coreográficas tradicionales desarrolladas para cuerpos no discapacitados.

Sus creaciones son a menudo autobiográficas, explorando íntimas cuestiones personales, que producen gran impacto en el espectador por su resonancia universal. Actualmente, es una de las artistas británicas discapacitadas más reconocidas internacionalmente.

Su obra es extensa y combina múltiples expresiones artísticas, como demuestran sus piezas ME, 12, Guide Gods o el solo Give Me a Reason to Live. Recientemente, ha estrenado The Way You Look (at me) Tonight, un dueto con el coreógrafo Jess Curtis, con el que ha girado por Reino Unido, Estados Unidos y Alemania.