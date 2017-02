Participa señala que el caso del CEIP Carlos V prueba el "evidente abandono de los colegios de Torreblanca"

15/02/2017 - 17:28

Tras el reciente desalojo del colegio de educación infantil y primaria (CEIP) Carlos V de Torreblanca, debido a un incendio declarado en un cuadro eléctrico del edificio que ha dejado sin electricidad al centro, la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato avisa de que este caso prueba "el más que evidente abandono de los colegios de Torreblanca".

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

En muy pocos meses, según Honorato, dos de sus centros públicos han sufrido graves incidentes. Honorato ha señalado que cuando los bomberos acudieron el pasado lunes al colegio Carlos V a cuenta del incendio declarado en uno de sus cuadros de contadores, se encontraron con unos "problemas de accesibilidad que presenta el centro y que llevan los vecinos y vecinas de Torreblanca denunciando hace más de siete años".

"Es inaudito, ya que desde que se construyera el centro en los años 70, no se ha buscado una solución a este gravísimo problema de seguridad para los niños, niñas y trabajadores y trabajadoras del centro educativo". Ante esta situación, desde la comunidad educativa exigen que se realice un acceso a través del solar que enlaza el centro con la calle Camino Cortijo Luis, que les uniría con Sevilla Este, y que serviría de salida de emergencia.

El caso, según la edil, es "una muestra más de las deficiencias que afectan a los colegios sevillanos", recogidas por Participa en su página web reparaentucole.org. "Si existieran informes con las deficiencias de cada centro y se actuara consecuentemente, no nos llevaríamos sustos como los provocados por este incendio", ha dicho Honorato, que no sólo ha denunciado los problemas de accesibilidad que afectan a este centro, sino otros como deficiencias en el mantenimiento del edificio, en la gestión de los residuos o en el servicio del comedor al no poder acceder el camión de gas propano.

Por ello, Participa ha registrado una batería de preguntas en la Junta Municipal de Distrito Este-Torreblanca-Alcosa, para que el Ayuntamiento aclare qué va a suceder en los centros educativos de la zona.