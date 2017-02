El presidente del CES subraya la aportación de García-Verdugo en la preautonomía y como primer presidente del organismo

15/02/2017 - 17:40

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrio, ha expresado hoy su pésame por la muerte de José Manuel García-Verdugo, último presidente de la Comunidad en la etapa preautonómica (1981-1983) y primero de la institución que preside en la actualidad.

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

Barrio, a través de una carta tras conocer el fallecimiento de García-Verdugo en Fuengirola a los 82 años, indica que le conoció como presidente del CES cuando él era un simple funcionario de la Junta y, según confiesa, sintió ya admiración por la persona que había llevado las riendas de nuestra preautonomía y, por supuesto, por quien, junto al que era presidente autonómico, Jesús Posada, había impulsado el primer estadio de diálogo social en la región.

En su carta de recuerdo, Barrio incide en la necesidad de mostrar agradecimiento a las personas que impulsaron uno de los primeros ejemplos de institucionalización en España de la democracia participativa y consultiva, y en concreto, al primer presidente del CES.

Entre sus principales aportaciones como máximo responsable de esta institución, su predecesor destaca la inmediata puesta en marcha de la misma y la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento en su primer año de actividad, siendo el primer Consejo que inició el desarrollo de sus funciones en nuestro país.

"Hay que tener en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León fue el último en aprobarse, que el punto de partida del proyecto

regional era una débil vocación autonómica y que ésta era una de las CCAA que iba a desarrollar su autogobierno por la vía lenta (art 143 CE), y por lo tanto la Comunidad se estaba conformando cuando el CES inició su actividad, bajo la presidencia de García-Verdugo", advierte.

El CES de Castilla y León, apostilla, se constituyó en abril de 1991, cuando aún estaban pendientes importantes trasferencias del Estado, tales como educación y sanidad, por lo que el presidente y los consejeros del CES tuvieron la oportunidad de participar institucionalmente en todo el desarrollo normativo posterior.

MANDATO COMPLEJO

"No me cabe duda que su primer mandato fue complicado, pues durante aquellos años las organizaciones, con intereses divergentes, iniciaban todo un proceso de ajuste a una visión regional de los problemas desde una perspectiva institucional nueva, que no contaba con referencias de otros CES", apunta Barrio, quien añade que el proceso autonómico no había generado suficiente conciencia regional y las relaciones entre los agentes sociales eran complejas, pues estaban sectorializadas y provincializadas. "Llevábamos siete años de autonomía y poner en marcha el CES necesitaba una visión regional de los problemas".

Destaca igualmente que las organizaciones del CES necesitaban ajustarse a esta nueva realidad regional, y fue, por lo tanto, un proceso de ajuste mutuo y ahora, después de 26 años, reconoce que ha sido muy enriquecedor y que ha dado muchos frutos, entre ellos crear el clima propicio en esta Comunidad para el grado de consenso que requiere el diálogo social.

"Querido presidente del CES, desde el Consejo siempre te estaremos agradecidos por tus aportaciones y por ser uno de los impulsores de esa 'conciencia regional' que marcaste como reto en tu fructífera etapa preautonómica y que también impulsó la primera Presidencia", alaba Barrio, que tampoco olvida su trabajo en la redacción y aprobación del primer Estatuto de Autonomía de esta Comunidad y en la decisiva puesta en marcha del Consejo Económico y Social de Castilla y León como instrumento de diálogo y consenso.