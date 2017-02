PSOE-A acusa a Podemos e IU de ser "cómplices" de la estrategia "destructiva" del PP-A contra la sanidad pública

15/02/2017 - 17:49

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha acusado este miércoles a Podemos y a IULV-CA de convertirse en "cómplices" de una "estrategia destructiva" del PP-A contra la sanidad pública andaluza, pues ha intentado "usar problemas de gestión para hacer una enmienda a la totalidad al modelo de la sanidad pública".

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Durante su intervención ante el Pleno del Parlamento andaluz, que acoge un debate general sobre la sanidad andaluza, Jiménez ha defendido que el Gobierno andaluz ha respondido a las movilizaciones en varias ciudades andaluzas "con autocrítica, sensibilidad, rigor y responsabilidad", toda vez que ha sostenido que las protestas han llegado cuando la ciudadanía "ha entendido que tenía que expresar su disconformidad con ciertas decisiones de carácter administrativo".

Según ha recalcado el portavoz del PSOE-A, "en ningún momento han salido a la calle para cuestionar nuestro modelo de sanidad pública". "Los ciudadanos no cuestionan el modelo, lo defienden", ha afirmado para contraponer esta situación a la actitud del PP-A que "acosa este modelo sanitario desde los orígenes".

En este sentido, y tras reprocharle a los populares que uno de los problemas que sufre la sanidad andaluza es por la pérdida de fondos a cuenta del modelo de financiación autonómica, Jiménez ha reiterado que el sistema público "es acosado por el PP cada vez que han llegado al Gobierno".

Así las cosas, ha explicado que el PP-A nunca defiende el sistema público porque "no se puede defender aquello en lo que no sea cree, porque el PP no cree en un modelo universal, gratuito, de calidad y que llegue a cada ciudadano".

Jiménez ha sostenido que el Gobierno andaluz hace autocrítica y prevé mecanismos que eviten esta situación en el futuro pues su compromiso es "ofrecer el mejor sistema sanitario a los andaluces, y así lo hemos venido demostrado con voluntad de diálogo, con generosidad y escuchado a los ciudadanos", de ahí que haya "rectificado y empezado a dar soluciones a los problemas, que parten de demandas justas y legitimas".

"Nos une el mismo objetivo, todos los que salen a la calle defienden nuestro modelo sanitario, nos une la defensa por una sanidad universal, de calidad y gratuita, y los profesionales, usuarios o las plataformas, tienen toda la legitimidad para defender en lo que creen", ha sostenido antes de reprochar al PP-A su "falta de credibilidad".

Así, el PSOE-A critica que algunos partidos "han jugado a la manipulación y a la confusión", de manera que ha reclamado al PP-A "poner las cartas sobre la mesa" y decirle a los andaluces que su modelo sanitario es "el de Esperanza Aguirre, el de Ignacio González, el de Cospedal o el de Núñez Feijóo, que deja a los enfermos de hepatitis C sin tratamiento".

Y es que, como ha afirmado Mario Jiménez, el PP-A "quiere romper con la universalidad del sistema sanitario, dejar fuera a los inmigrante, persiguen un modelo de copago, con la intención de privatizar hospitales o hacer negocio con este servicio público". "No le mientan a los andaluces, que merecen que dejen de lado las trampas y expliquen qué modelo defienden cada uno", ha apostillado.

En este sentido, ha advertido a Podemos e IU que "están jugando un juego muy peligroso con el PP-A" haciéndole el juego a la derecha "pensando que pueden encontrar algún rédito y sin tener en cuenta que quien juega con fuego con la derecha y con los servicios públicos, terminan quemándose ellos y los servicios públicos".

Así, ha invitado a Podemos e IU a hacer balance para conocer para qué ha servido lo ocurrido, mientras ha lamentado que "han picado" en el juego del PP-A, al que ha asegurado que, "como cada vez que intentan una ofensiva contra los servicios públicos de Andalucía, perderán".