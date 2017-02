Presupuestos. diputados socialistas no entienden la obstinación de la gestora en no apoyar los presupuestos

15/02/2017 - 17:28

Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso no entienden la "obstinación" de la dirección del PSOE en no apoyar los Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno.

Se preguntan cómo se ha pasado de criticar la posición del 'no es no' a la investidura de Mariano Rajoy como presidente que defienden los afines al ex secretario general socialista Pedro Sánchez al 'no es no' a las cuentas públicas de 2017.

Consideran que el rédito pagado por la abstención ya está amortizado y que una vez que se dio el paso de permitir la investidura de Rajoy no debería de implantarse ese bloqueo a los Presupuestos.

Fuentes parlamentarias comentaron a Servimedia la "preocupación" ante la división que aseguran existe en el grupo ante la batalla por la Secretaría General entre los candidatos Pedro Sánchez y Patxi López, que aumentará previsiblemente cuando en la pugna entre Susana Díaz.

Para algunos, el posicionamiento de los diputados hacia uno otro candidato, especialmente entre la división entre Díaz y Sánchez, provocará que algún diputado se quede "descolgado" si su apuesta no es la que vence, por lo que ahondará en esa división entre los parlamentarios.

Actualmente, desde la dirección de grupo parlamentario se pide que no se escenifiquen las apuestas internas y que se trabaje en la presentación de iniciativas dentro de la labor de oposición.

La Comisión Gestora del PSOE insiste en que no apoyarán los Presupuestos Generales que en las próximas semanas lleve a la Cámara el Ejecutivo. En el Congreso, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, insiste en que presentarán una enmienda a la totalidad con la intención de que la norma no inicie el trámite parlamentario.

En el caso de que el Gobierno salve el primer paso y no salgan las enmiendas a la totalidad adelante, comenzará el trámite de enmiendas parciales y en el PSOE auguran que se presentará un elevado número para condicionar las cuentas públicas.

