El experto en Internet Andreu Veá i Baró acudirá a la feria profesional Expoelearning 2017

15/02/2017 - 18:12

El experto en Internet Andreu Veá i Baró ofrecerá una de las ponencias "estrella" del programa de jornadas de Expoelearning, que organiza Ifema a principios de marzo.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Expoelearning se integra en la Semana de la Educación junto con el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA), el Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua y el Salón Internacional del Material Educativo y Recursos para la Educación, Reinterdidac.

Andreu Veà i Baró es un pionero de Internet, emprendedor en el sector de las telecomunicaciones y, en la actualidad, es el presidente del capítulo español de la Internet Society.

Es conocido por sus trabajos sobre la historia de Internet y sus creadores, una investigación que le ha permitido entrevistar y grabar a más de 350 pioneros del sector.

Su actividad profesional se inició coincidiendo con los primeros pasos del sector de Internet en su etapa de popularización y acceso a nivel doméstico, en el año 1994.

Fue el creador, impulsor y vicepresidente del Punto Neutro de Internet en Cataluña (CATNIX), que se creó en abril de 1999, y del gallego (GALNIX).

Su trabajo en Stanford le llevó a crear la plataforma 'Who is Who in the Internet World', un trabajo que ha continuado y que le ha permitido publicar en 2013 su obra 'Como creamos Internet'.

El libro es el resultado de un trabajo de investigación de los últimos diecinueve años con entrevistas grabadas a más de 350 profesionales implicados en la creación de Internet.

Actualmente contribuye al lanzamiento y la implantación de empresas españolas de base tecnológica en Silicon Valley (California) y lidera la Interesting People community, un grupo de profesionales de diversas especialidades que comparten el interés por la innovación