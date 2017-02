La banda mallorquina The Monster Ones anuncia que está preparando la grabación de su segundo disco

15/02/2017 - 19:32

La banda mallorquina The Monster Ones acaba de publicar su nuevo videoclip y ha anunciado que se están preparando para entrar en el estudio de grabación para registrar su segundo disco de larga duración, que continuará dentro de su estilo autodenominado 'horror-punk-glam-rock'.

PALMA DE MALLORCA, 18 (EUROPA PRESS)

El nuevo video pone imágenes a la canción 'Always Elm Street' de su primer disco 'We are the monsters' (2014) y está dirigido por Carles Jofre, el también director de la película 'Verano Rojo'.

La banda, fundada en 2008, consiguió hace unos años ser elegida por el músico y productor Steve Van Zandt para entrar en la programación regular del programa de radio 'Underground Garage', emitido desde Nueva York y retransmitido por emisoras de todo el mundo.

La cantante de la banda, Cecile The Beast, ha sido elegida por los lectores de 'Popular 1 Rock&Roll Magazine' por tres años consecutivos, como una de las mejores cantantes femeninas a nivel estatal.