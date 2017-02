SíVA señala que no soterrar sería una "decepción" y recalca que si Adif se hace cargo de la deuda "no es un regalo"

15/02/2017 - 19:42

La portavoz del Grupo Municipal de Sí Se Puede Valladolid (SíVA), Charo Chávez, ha apuntado este miércoles que un proyecto que no incluya el soterramiento del ferrocarril en la ciudad sería una "decepción" y ha reclamado que Adif explique si realmente "no es viable" esa opción, pues ha recalcado que si el Grupo Fomento se hace cargo de la deuda "no sería un regalo".

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Chávez ha advertido de la posibilidad de que, en el texto de la Ley sobre "infraestructuras ferroviarias" de 2015 se establezca que las obras ferroviarias, como las que se han ejecutado por ahora con el préstamo solicitado por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad --túneles de Pinar de Antequera y el nuevo complejo de Talleres de Renfe-- no pueden ser competencia de una Administración local, sino de la estatal.

"Que Adif y Renfe se hagan cargo de los 404 millones de deuda de la sociedad no es ningún regalo, porque con ellos sólo se ha hecho obra ferroviaria, que es competencia de Adif y Renfe", ha subrayado la edil vallisoletana, quien por ello ha reclamado al equipo de Gobierno durante la Comisión de Seguimiento de la Operación Ferroviaria celebrada este miércoles que reclame al Ministerio de Fomento que "se involucre más".

A juicio de Chávez, las entidades no se han comprometido lo suficiente con el proyecto y sólo se han limitado a negar el soterramiento integral comprometido en 2002 "por cuestiones de sostenibilidad y viabilidad", mientras "parece que el único que empuja es el Ayuntamiento de Valladolid".

"No soterrar es un gran decepción para todos", ha reconocido Chávez, que ha reclamado también a Adif que aporte información "claramente" sobre la viabilidad de los proyectos, pues entiende que "por mucho que se diga", los grupos políticos y los ciudadanos no han podido comprobar "qué solución es viable".

En todo caso, Charo Chávez ha apuntado que la decisión por la que opte el Grupo de Trabajo que previsiblemente se acuerde mañana en la Junta General de Accionistas de la SVAV para trabajar sobre un proyecto de integración ferroviaria en superficie deberá ser refrendada por los órganos de gobierno de las distintas entidades que son socias --Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, Adif y Renfe--.

Asimismo, ha incidido en que la ciudadanía tenga más información y que también tenga opción de decidir "si quiere" el proyecto por el que se opte.