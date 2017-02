Soro emplaza a aprobar los Presupuestos de 2017 para licitar el nuevo mapa concesional de transporte

15/02/2017 - 20:07

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha emplazado este miércoles a aprobar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017 con el objetivo de impulsar el nuevo mapa concesional de transporte regular por carretera, aseverando que "licitaremos cuando tengamos Presupuesto".

ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

Ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón a petición de Podemos, donde ha manifestado que "ahora tenemos la posibilidad de planificar el nuevo mapa concesional, una gran oportunidad de, por fin, hacer las cosas bien".

Ha expuesto que "hemos ido heredando las concesiones que se han ido otorgando", la mayoría de las cuales proceden de los años 60 "y no corresponden con la actual realidad de Aragón".

El consejero ha expresado que las fórmulas para organizar el transporte general de uso regular son los contratos de gestión de servicio público, los contratos programa, los escolares y las concesiones del Estado.

Con los contratos de gestión se realizan 207 rutas, mediante 49 concesiones, movilizando al 88 por ciento de los viajeros, un total de 6.185.000 al año, y son a riesgo ventura, ha dicho Soro, alertando de que "las tenemos en riesgo" porque están afectadas por la prórroga presupuestaria, dado que están subvencionadas con 1,5 millones de euros.

Además, hay 64 contratos programa que desarrollan 108 rutas y transportan a 62.800 viajeros, el uno por ciento, con un coste de 1.140.000 euros para la Comunidad autónoma. Las concesiones del Estado son nueve desplegadas en 141 rutas en las que viajan 720.000 pasajeros, el 10 por ciento, con un coste de 320.000 euros. Las rutas del sistema educativo dan servicio al 0,5 por ciento de los viajeros en 84 rutas.

37 OPERADORES

En total, el Gobierno de Aragón trabaja con 37 operadores, de los que seis transportan al 90 por ciento de los pasajeros. José Luis Soro ha reconocido que el nivel del servicio que se presta "no es aceptable", apuntando que solo el 34 por ciento de los 1.400 núcleos habitados tienen dos o más expediciones diarias.

Ha señalado que el transporte escolar no se integrará en el regular, aunque sí ha considerado positivo incrementar la reserva de plazas para estudiantes en la red general.

El Departamento ha tomado la decisión de "no seguir adelante" con la integración, indicando que "en el territorio ha habido una desazón" y que incluso se han presentado mociones en algunas corporaciones locales.

ÁREA METROPOLITANA

El titular de Movilidad ha destacado la "apuesta decidida" del Ejecutivo por el transporte metropolitano a través del Consorcio, al que "hace falta dotar de rango legal" para que tenga personalidad jurídica y también modificar la Ley de Transporte para introducir la figura del transporte metropolitano.

Las directrices son el "cimiento" del futuro transporte del área de Zaragoza, ha dicho Soro, comentando que hasta ahora la aportación del Gobierno era de 800.000 euros y en el borrador de Presupuestos sube a un millón.

Por otra parte, el consejero ha defendido el taxi local a demanda, que "tiene una potencialidad inmensa como medio interurbano" y "tiene que jugar un papel importantísimo" para "no estar pagando autobuses que van vacíos por la carretera"

EL MAYOR RETO

El diputado del PP Javier Campoy ha advertido de que "si no hay Presupuestos habrán pasado tres años templando la guitarra" y ha aseverado que "estamos ante el mayor reto de movilidad de la Comunidad en toda su historia". Ha pedido a los responsables del Departamento que "no vengan hasta que no tengan algo serio, riguroso, coherente, amarrado y consensuado".

El parlamentario socialista Fernando Sabés ha considerado importante "que un Gobierno autonómico escuche al territorio", animando al consejero a potenciar la participación de la sociedad en el diseño de estas políticas y a optimizar los recursos públicos.

Desde Podemos, Nacho Escartín ha lamentado que el transporte público "no está considerado un derecho fundamental" para ejercer otros derechos como los educativos o de salud y ha afirmado que "se ha planificado mal". Ha preguntado sobre el área metropolitana de Zaragoza.

Escartín ha pedido información sobre la mejora de la eficiencia "sin perjuicio de las pymes", alertando de las posibles repercusiones sobre el empleo.

La diputada del PAR Lucía Guillén ha dicho que 373 municipios carecen de transporte regular por carretera y ha rechazado el "Aragón de dos velocidades", recordando que este es un servicio de interés general que ayuda a vertebrar el medio rural.

El parlamentario de Cs Jesús Sansó ha animado a compaginar los enfoques de la gran patronal y la "preocupación legítima" de las pymes "ligadas al territorio", tras lo que ha recomendado a Soro que trabaje mucho más las medidas de impulso al taxi antes de presentar un proyecto de ley "en plan ultimátum".

En representación de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha planteado que "el uso eficiente de los recursos llevaría hasta el transporte a demanda" y ha defendido al sector del taxi local interurbano. También ha opinado que la integración del transporte escolar y la reserva de plazas todavía pueden dar mucho de sí.